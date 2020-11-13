馬祖盃全國馬拉松賽15日開跑 北港警分局交通疏導管制
馬祖盃全國馬拉松賽15日開跑 北港警分局交通疏導管制
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-11-13 17:30:00
2020北港媽祖盃全國馬拉松賽，將於15日在百年北港牛墟市集登場，每年都吸引近萬名跑者參加，北港警分局公布交通管制措施，呼籲民眾朋友行經賽事路線，請小心慢行駕駛，遵守交通規則，並配合警察(協勤)人員指揮疏導作業，以維交通安全與順暢。
北港警分局表示，北港媽祖盃全國馬拉松賽將於北港牛墟停車場出入口開跑，分為全程馬拉松組、超半程馬拉松組及健康組，全程馬拉松組以北港牛墟為起跑點，並於當天清晨6時0分起陸續出發，競賽當日適逢例假日，預計將吸引民眾湧入，為避免周邊交通秩序混亂，警分局將針對會場周邊及競賽路線進行交通疏導管制，請前往民眾配合，相關交通疏導管制如下：一、交通管制時間：109年11月15日(星期日)5時至14時(視狀況彈性調整)。
二、管制方式(視狀況彈性調整)：
(一)民生路路段封閉、禁止進入，台19線華南路段、民生路段凌晨 3時起開始管制，請駕駛人改道行駛。
(二)台19線華勝路段及縣道145線於上午6時0分起跑時彈性管制，縣道145線起跑後改為調撥車道，至下午13時止。北港警分局交通組表示，南下車輛請改道行駛右轉文仁路左轉164線縣道或右轉大同路左轉文仁路再左轉164線縣道南下，北上車輛請改道行駛由164線右轉文仁路，實施交通管制勢必影響用路人，希望用路人盡量避開交通管制路段，如果途經活動區域遇到選手通過時，請停車耐心等候並為選手加油。