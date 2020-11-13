拜登加稅法案仍有變數　企業、台美雙重國籍留意稅務風險

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拜登加稅法案仍有變數　企業、台美雙重國籍留意稅務風險

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-13 17:35:49

▲美國總統民主黨候選人拜登贏得選舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統民主黨候選人拜登贏得選舉。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統選舉的開票過程像洗三溫暖一樣 ，但最終選舉結果似乎已定，雖然川普表示將在各州提起訴訟，但觀察目前的情勢，拜登應會順利入主白宮。接下來，大家拭目以待的就是拜登選前所提的法案是否能實施，稅收相關法案即為其中的重點之一。專家也提醒，面對可能發生的稅法變動，不僅在美國有營運的公司需要思考如何因應因稅率提升而造成的額外稅務成本，台美雙重國籍或是在美國擁有資產的人士亦應及早進行資產規畫，盡可能避免因政策的變動而產生的稅務風險。
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由於振興美國經濟相關法案及民主黨一貫支持的健保政策皆需要新的財源支應，拜登陣營提出多項針對富人及企業的加稅政策用以支撐國庫未來的支出，已再度受到民眾的廣泛討論與關注，其中針對企業的部分，包括提高原本21%的所得稅稅率至28%；針對年收入超過1億美金的企業按會計利潤課徵15%的最低稅負；將境外超額利潤稅負（GILTI）適用的稅率從10.5%、13.125%提高至21%。
有關個人的部分，在所得稅方面，拜登不僅希望提高最高課稅級距適用的稅率至39.6%，也希望針對年收入超過100萬美金的個人，將其長期資本利得併入一般所得按最高39.6%課稅；遺贈稅方面，拜登除了想將原本1158萬美金的免稅額調降至稅改前的金額，也想取消被繼承人死亡時，繼承人無須繳納資本利得稅，卻可以享受成本墊高的優惠。

目前市場拭目以待的就是拜登選前所提的法案是否能實施，稅收相關法案即為其中的重點之一。一個法案能立法成功，須通過參、眾兩院的審核及表決，而至目前為止，民主黨很可能持續掌握眾議院多數席次，只是參議院的選舉情況卻仍未見明朗，喬治亞州尚有2席參議員席次未投票完畢。但民主黨若未能取得這2個席次，將會使得共和黨席次過半，拜登的稅務政策是否能通過，即有很大的不確定性。
資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，雖然按目前的形勢，拜登很可能成為美國第46任總統，但因參議院的選舉結果仍有變數，共和黨有可能繼續保有參議院的多數席次，拜登的稅務政策最終是否能順利通過仍有待觀察，只是面對可能發生的稅法變動，不僅在美國有營運的公司需要思考如何因應因稅率提升而造成的額外稅務成本，台美雙重國籍或是在美國擁有資產的人士亦應及早進行資產規畫，盡可能避免因政策的變動而產生的稅務風險。
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