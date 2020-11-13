湖口花海節14日起登場　好客文創園區美麗花海拍美照

新竹縣2020湖口花海節，將於明(14)日與21日連續兩個週六在湖口鄉好客文創園區舉行﹔湖口鄉公所表示，今年活動內容相當精彩豐富、有情侶互動考驗、網美攝影比賽、寵物早鳥禮等系列活動，園區周邊農田約種植5公頃的大波斯菊及百日草美麗花海，還有三大夢幻裝置藝術，將成為網美打卡拍照新景點。

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▲新竹縣2020湖口花海節，將於明(14)日與21日連續兩個週六在湖口鄉好客文創園區舉行，園區周邊農田約有5公頃種植大波斯菊及百日草花海。(圖/記者金祐妤攝,109.11.13）

× ▲新竹縣2020湖口花海節，將於明(14)日與21日連續兩個週六在湖口鄉好客文創園區舉行，園區周邊農田約有5公頃種植大波斯菊及百日草花海。(圖/記者金祐妤攝,109.11.13）

湖口鄉長林志華表示、湖口花海節今年第二次舉辦，以「花現湖口、舞彩繽紛」為主題，別出心裁的裝置藝術設計，提供大家置身花海中拍美照；同時、14日與21日兩個週六在好客文創園區，安排有精彩表演、焢窯體驗、親子手作DIY、網美攝影比賽、闖關抽好禮等一系列活動，有機車、電視、氣炸鍋等豐富的摸彩品，歡迎親子踴躍參與，並可前往湖口老街遊憩，享受整日的「花現湖口」行程。

14日與21日兩天的活動，還有湖口舞力全開舞蹈團、中央芭蕾舞蹈班、湖口有氧肌耐力團隊、新竹客家舞蹈團、金曲之星蕭迦勒演唱等表演。下午時段，分別有情侶互動大考驗、花舞年華舞蹈競賽；此外，兩天活動，帶著毛小孩到現場拍照打卡並上傳到臉書，即可至大會服務台兌換一條寵物客家領巾，每日限量50個名額，

豐富的活動內容，讓遊客玩得過癮。

▲新竹縣2020湖口花海節，將於明(14)日與21日連續兩個週六在湖口鄉好客文創園區舉行，園區周邊農田約有5公頃種植大波斯菊及百日草花海。(圖/記者金祐妤攝,109.11.13）

× ▲新竹縣2020湖口花海節，將於明(14)日與21日連續兩個週六在湖口鄉好客文創園區舉行，園區周邊農田約有5公頃種植大波斯菊及百日草花海。(圖/記者金祐妤攝,109.11.13）

為了歡迎來自各地的遊客，湖口鄉公所也貼心規劃免費接駁車，每30分鐘一班，民眾可將愛車停放在王爺壟停車場（中正七街與達生五街口）、湖口火車站後站停車場、中興立體停車場及湖口老街停車場，再搭乘接駁車前往好客文創園區。