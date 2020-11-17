金馬57「影后」獎落誰家？民調結果出爐了

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

金馬57「影后」獎落誰家？民調結果出爐了

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-11-17 12:00:00

▲5位實力派準影后來勢洶洶，角逐金馬57影后頭銜。（圖／《孤味》、《怪胎》、《消失的情人節》、《墮胎師》、《腿》劇照）
▲5位實力派準影后來勢洶洶，角逐金馬57影后頭銜。（圖／《孤味》、《怪胎》、《消失的情人節》、《墮胎師》、《腿》劇照）

「第57屆金馬獎」入圍名單公布之後，最受注目的獎項非「最佳女主角」不可，甚至被形容為「死亡之組」，包括《孤味》陳淑芳、《怪胎》謝欣穎、《消失的情人節》李霈瑜、《墮胎師》白靈、《腿》桂綸鎂，影后寶座激烈競爭，到底最後獎落誰家？《NOWnews今日新聞》針對網友做調查，得出大家預測的本屆金馬影后是她！

我是廣告 請繼續往下閱讀

《孤味》陳淑芳獲得最多56.66％網友支持，這位「超強阿嬤」演戲超過60年，在片中演活台灣女人的堅毅與韌性，面對老公拋家棄子，一人獨自養大3個女兒，面對丈夫離開及母女心結，內斂演技逼哭許多戲迷。

▲陳淑芳（右）獲得最多網友支持。（圖／《孤味》劇照）
▲陳淑芳（右）獲得最多網友支持。（圖／《孤味》劇照）
《腿》桂綸鎂則拿下第二高的25.7％網友支持，她在片中突破形象，難得演出黑色喜劇，為了死去老公展開一場驚天動地的「奪腿計畫」，整段尋腿旅程她過五關斬六將，原本只覺得她又盧又煩，但是到了最後，她卻讓人佩服，最後的深情告白更令觀眾感動。

▲桂綸鎂也有很網友支持。（圖／《腿》劇照）
▲桂綸鎂也有很多網友支持。（圖／《腿》劇照）
《怪胎》謝欣穎獲得8.98％網友支持，她除了要滿足片中強迫症的設定，角色還相當直接、勇敢，時不時就給心上人柏青來個直球爆擊，火熱的追求讓飾演陳靜的謝欣穎本人都招架不住，但卻完美消化了導演嚴格的要求。

▲謝欣穎（左）飾演有強迫症的女主角。（圖／《怪胎》劇照）
▲謝欣穎（左）飾演有強迫症的女主角。（圖／《怪胎》劇照）
《消失的情人節》李霈瑜獲得5.88％網友支持，這是她首度出任電影女主角，還先減肥3公斤符合片中角色、郵局上班族的需求，開拍前更先上2個月的表演課，壓力大到每晚都會夢遊，開拍前她幾乎每天都跑到各家不同郵局，觀摩做筆記，果然認真有代價，一舉入圍金馬獎最佳女主角。

▲李霈瑜扮演郵局上班族。（圖／《消失的情人節》劇照）
▲李霈瑜扮演郵局上班族。（圖／《消失的情人節》劇照）
《墮胎師》白靈獲得2.79％網友支持，該片據悉是參考真實事件為創作藍本，事關2016年香港2名老中醫，被揭發在公屋單位非法經營墮胎服務，而白靈便是飾演黑市墮胎師，客人來自各個階層，包括年輕媽媽、亦有未成年少女。
▲白靈（前）飾演黑市墮胎師。（圖／《墮胎師》劇照）
▲白靈（前）飾演黑市墮胎師。（圖／《墮胎師》劇照）
這5位實力派準影后各個來勢洶洶，共同角逐金馬57影后頭銜，完整NOWnews民調可點此查看。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀