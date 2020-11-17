金馬57「影后」獎落誰家？民調結果出爐了

「第57屆金馬獎」入圍名單公布之後，最受注目的獎項非「最佳女主角」不可，甚至被形容為「死亡之組」，包括《孤味》陳淑芳、《怪胎》謝欣穎、《消失的情人節》李霈瑜、《墮胎師》白靈、《腿》桂綸鎂，影后寶座激烈競爭，到底最後獎落誰家？《NOWnews今日新聞》針對網友做調查，得出大家預測的本屆金馬影后是她！

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《孤味》陳淑芳獲得最多56.66％網友支持，這位「超強阿嬤」演戲超過60年，在片中演活台灣女人的堅毅與韌性，面對老公拋家棄子，一人獨自養大3個女兒，面對丈夫離開及母女心結，內斂演技逼哭許多戲迷。

▲陳淑芳（右）獲得最多網友支持。（圖／《孤味》劇照）

《腿》桂綸鎂則拿下第二高的25.7％網友支持，她在片中突破形象，難得演出黑色喜劇，為了死去老公展開

一場驚天動地的「奪腿計畫」，整段尋腿旅程

，

她過五關斬六將，

▲桂綸鎂也有很多網友支持。（圖／《腿》劇照）

《怪胎》謝欣穎獲得8.98％網友支持，她除了要

滿足片中強迫症的設定，角色還相當直接、勇敢，

▲謝欣穎（左）飾演有強迫症的女主角。（圖／《怪胎》劇照）

《消失的情人節》李霈瑜獲得5.88％網友支持，這是她

首度出任電影女主角，還先減肥3公斤符合片中角色、郵局上班族的需求，

▲李霈瑜扮演郵局上班族。（圖／《消失的情人節》劇照）

《墮胎師》白靈獲得

2.79％

網友支持，該片據悉

是參考真實事件為創作藍本，事關2016年香港2名老中醫，被揭發在公屋單位非法經營墮胎服務，而白靈便是飾演黑市墮胎師，客人來自各個階層，包括年輕媽媽、亦有未成年少女。

▲白靈（前）飾演黑市墮胎師。（圖／《墮胎師》劇照）

這5位實力派準影后各個來勢洶洶，共同角逐金馬57影后頭銜，

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