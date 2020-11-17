金馬57「影后」獎落誰家？民調結果出爐了

「第57屆金馬獎」入圍名單公布之後，最受注目的獎項非「最佳女主角」不可，甚至被形容為「死亡之組」，包括《孤味》陳淑芳、《怪胎》謝欣穎、《消失的情人節》李霈瑜、《墮胎師》白靈、《腿》桂綸鎂，影后寶座激烈競爭，到底最後獎落誰家？《NOWnews今日新聞》針對網友做調查，得出大家預測的本屆金馬影后是她！
《孤味》陳淑芳獲得最多56.66％網友支持，這位「超強阿嬤」演戲超過60年，在片中演活台灣女人的堅毅與韌性，面對老公拋家棄子，一人獨自養大3個女兒，面對丈夫離開及母女心結，內斂演技逼哭許多戲迷。
《怪胎》謝欣穎獲得8.98％網友支持，她除了要滿足片中強迫症的設定，角色還相當直接、勇敢，時不時就給心上人柏青來個直球爆擊，火熱的追求讓飾演陳靜的謝欣穎本人都招架不住，但卻完美消化了導演嚴格的要求。
《消失的情人節》李霈瑜獲得5.88％網友支持，這是她首度出任電影女主角，還先減肥3公斤符合片中角色、郵局上班族的需求，開拍前更先上2個月的表演課，壓力大到每晚都會夢遊，開拍前她幾乎每天都跑到各家不同郵局，觀摩做筆記，果然認真有代價，一舉入圍金馬獎最佳女主角。
《墮胎師》白靈獲得2.79％網友支持，該片據悉是參考真實事件為創作藍本，事關2016年香港2名老中醫，被揭發在公屋單位非法經營墮胎服務，而白靈便是飾演黑市墮胎師，客人來自各個階層，包括年輕媽媽、亦有未成年少女。