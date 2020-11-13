賴清德與盧秀燕大坑採橘　讚「有戀愛味道」

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賴清德與盧秀燕大坑採橘　讚「有戀愛味道」

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-13 17:54:48

賴清德與盧秀燕大坑採橘　讚「有戀愛味道」
▲副總統賴清德與市長盧秀燕前往北屯大坑採摘椪柑。(圖／市政府提供2020.11.13)
副總統賴清德日前與市長盧秀燕打賭獅象最終戰，盧秀燕兌現承諾戴獅子頭套跑行程，賴清德也熱情回應到台中行銷農特產，今(13)日與盧秀燕前往北屯大坑一同採摘正值產季的鮮美椪柑，兩人立即剝開享用；賴清德、盧秀燕都表示肯定，台中椪柑吃起來酸酸甜甜，多了一種戀愛的味道！
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賴清德和盧秀燕下午一起到大坑山上採橘子，立法委員莊競程、何欣純、市府民政局長吳世瑋、政風處長詹政曇、農業局副局長蔡勇勝、民政局副局長周瑺玫、市議員曾朝榮等人攜手行銷台中農特產品。
盧秀燕表示，台中是全國柑橘最大產地，種植面積近3千公頃，產量約3萬公噸，所產皮薄多汁且鮮甜，台中兩大品牌「大墩園-金選桔」、「台中好橘」，各大通路都可買到，歡迎大家購買、支持台中果農。

賴清德笑說，棒球是他的最愛、行銷台灣是他的責任，希望經由棒球行銷台灣，很高興有機會來訪台中，感謝立委莊競程、何欣純的幫忙，歡迎鄉親多出門走走、吃美食，支持台灣農特產。

賴清德說，盧市長說話算話，媒體曝光才幾分鐘就去電大讚盧秀燕「可愛」，戴在頭上既可愛又保暖，對她來說好像不論打賭輸贏都是贏。

盧秀燕回說，與賴副總統熟識多年，曾是立法院多年同事，她深知賴副總統有氣度，就算贏了也會願意來台中為農民加油、幫台中行銷，這次小小打賭目的是希望大家關注職棒及農友生計，感謝賴副總統專程來台中宣傳。此外，明天新社花海暨國際花毯節將展開，歡迎大家一起來台中享用農特產、逛花卉。

協助行程安排的立委莊敬程表示，賴清德一系列行程從中午展開，副總先參觀文心蘭生產外銷產銷包裝場，再到東山水岸庭園餐廳推廣台中特色餐點，例如大坑甕窯雞、竹筍湯、東東芋圓、蜂蜜等等，之後在東山水岸廣場推廣日本天皇御用的大坑咖啡，然後下午兩點多，再到新月傳說果園採柑橘。

農業局表示，台中地處中央山脈西麓，有大甲及大安兩條河川流經，日夜溫差大，是全國柑橘（柑橘為椪柑、桶柑、茂谷柑等多種水果的統稱）最大產地，今年整合中市柑橘產業，建立「台中好橘」優質柑橘品牌，並搭配甜柿，以「台中好橘好柿成雙」口號宣傳，在家樂福、愛買、大潤發等通路銷售。
▲副總統賴清德和盧秀燕等人攜手行銷台中農特產品。圖／柳榮俊攝2020.11.13)
▲副總統賴清德和盧秀燕等人攜手行銷台中農特產品。圖／柳榮俊攝2020.11.13)
 
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