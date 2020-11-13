打房前奏曲？央行找銀行「喝咖啡」　籲強化授信風控

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打房前奏曲？央行找銀行「喝咖啡」　籲強化授信風控

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-13 18:03:16

中古屋與新屋各有優缺點
▲國民黨立委批評政府只會「口水打房」，中央銀行11月13日邀請辦理房貸主要銀行「喝咖啡」，籲請其持續強化不動產授信風險控管。（圖／NOWnews資料照片）
在立委批評政府只會「口水打房」之後，中央銀行今（13）日邀請辦理房貸主要銀行座談，籲請其持續強化不動產授信風險控管。由於央行也將於12月17日召開第4季理監事會議，外界也關注央行是否會祭出更嚴格的選擇性信用管制措施。
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央行今日邀請辦理房貸主要銀行座談，分別就房地產景氣看法、購屋及購地貸款的授信風險控管等議題交換意見，也籲請銀行配合辦理4大重點。首先，銀行辦理購屋貸款，尤其對投資戶，更應落實授信5C、5P的原則，嚴審貸款條件，並慎防投資客假借他人名義申貸，避免銀行資金流入非實質需求。
對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，央行也呼籲銀行宜加強風險控管，並向借款人充分揭露其詳實貸款負擔等資訊，以及提醒其注意財務規畫。此外，銀行辦理建築貸款應將相關動工興建時程、資金用途等納入授信內規，並強化貸後管理。

鑑於目前市場餘屋仍多，不利整體房市健全發展及資源配置，央行也呼籲銀行辦理餘屋貸款應強化風險控管，落實資金用途查核及貸後管理等。
央行強調不動產市場健全發展與金融穩定息息相關，與會銀行主管也都同意持續強化不動產授信風險控管，央行也將持續關注房地產市場發展及銀行不動產授信風險變化，依中央銀行法規定，經央行理事會同意，適時採行選擇性信用管制措施，以維持金融穩定。
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