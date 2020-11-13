新竹榮家首場生前告別式　90歲癌末榮民與妻相約來生續緣

新竹榮家榮民高齡90歲的施長訓罹患胃癌末期，榮家住民施媽媽每日守在病榻旁，施媽媽更毅然接受「安寧療護」，由醫院回轉榮家，希望藉由榮家既有的醫護資源協助及家人陪伴下，讓老伴在人生最後階段，獲得「善終」。

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為了讓施伯伯在榮家期間能與家人、同儕與工作人員在溫馨的氣氛中道謝與道愛，在家屬同意下，榮家今(13)日辦理一場生前告別活動，施媽媽噙著淚水，獨唱國語老歌「我有一段情」，獻給相守一甲子的唯一情郎，施媽媽邊唱邊說：「這首歌還是老伴教會我的」，夫妻兩人的感情深厚，讓人動容。

▲新竹榮家13日為癌末的施伯伯舉辦生前告別式，施媽媽也為老伴深情獻唱歌曲，期許來生再續夫妻緣，場面讓人動容。（圖/新竹榮家提供）

施長訓祖籍安徽蚌埠，原是

抗日青年軍，後於海軍補給艦服役，民國59年以上尉軍階退伍，卸下戎裝後的施伯伯隨即投身航運界，跟隨著商船跑遍全世界。

施媽媽說、當年老伴是個窮小子，自己則是花蓮一家航運公司的千金大小姐；當初嫁給他，父母都非常反對，但他真是一個好人，好丈夫和好爸爸，娘家也就逐漸接受。老伴心裡明白娶了富家女，就絕對不能讓她吃苦，退伍後，必須找一份收入不差的工作，養活一家人，憑藉著在海軍艦艇服役的經驗及技術，才30出頭的老伴很快就被國際商船錄用，從此展開長達30多年的跑船生涯。

新竹榮家表示、施伯伯和施媽媽4年多前住進榮家，夫妻倆鰜鰈情深，羡煞不少旁人，去年施伯伯被診斷出罹患胃癌，夫妻倆或許已意識到天命無常，夫妻情緣終有盡頭，決定參加榮家圓夢婚禮，再一次步入紅毯，相約來世再續夫妻緣。

新竹榮家主任陳桂美表示，自109年起、榮家與台北榮總新竹分院安寧團共同推動「居家安寧服務」，施媽媽是第一位為住民親人選擇在榮家安寧的範例。施媽媽選擇國內尚在起步、萌芽階段的「居家安寧療護法」，希望癌症末期的老伴能夠在生命最後階段，依然能夠綻放光芒，得到最大的尊重與人性關懷。