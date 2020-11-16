戒菸過渡期改用電子煙？多重使用更危害健康

電子煙業者為求銷售業績，宣稱電子煙對健康危害較小，可以幫助戒菸，但事實上業者訴求的「減害新商品」，已被醫界證實為不實謠言，是廣告宣傳手法，藉以誤導矇騙消費大眾。

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多重使用菸(煙)品 未知風險倍增

世界衛生組織(WHO)於2020年發布最新資料，電子煙排放物通常包含尼古丁和其他有毒物質，對使用者和暴露於電子煙霧者皆有危害；美國國家科學院工程院和醫學院(NASEM)審查各研究實驗後表示，目前尚未有足夠證據證明電子煙能幫助戒菸。美國食品藥物管理局(FDA)也聲明，電子煙並非FDA所核准的戒菸輔助工具。





多數想藉由使用電子煙取代吸菸者，無法「完全轉換」至使用電子煙，反而淪為「多重使用者」，將使其面臨更高的疾病風險，不僅對於尼古丁依賴增強，戒菸意願也降低，使用電子煙的過程中，產生的化學物質沾在衣服上，對身邊人的影響也是不容小覷的。





爆炸重傷重病 電子煙後遺症多





市售的電子煙裝置，屢傳爆炸或燒傷造成使用者不幸事故，電子煙和鋰電池結合，本身就是一種新型態的危險物，FDA曾多次警告電子煙裝置容易過熱以致熱失控爆炸。若從2018年5月首次出現因使用電子煙爆炸不治的案例起算，截至2020年2月，光是美國各州就已累計68件使用電子煙後導致死亡案例，以及2件因裝置爆炸而致死案例。在電子煙產品仍持續號稱改良、推陳出新的短短兩年間，就已伴隨諸多使用者因不同原因導致火災、重傷、重病甚至死亡，數字更可能被「遠遠低估」了，後遺症案例層出不窮。



▲在電子煙產品仍持續號稱改良、推陳出新的短短兩年間，就已伴隨諸多使用者因不同原因導致火災、重傷、重病甚至死亡。（圖／資料照片）

「減害」陷阱層出不窮 賣家沒說的是？





賣家常說加熱菸比紙菸「減害」，但WHO已在2020年7月27日聲明，降低接觸加熱菸排放物中的有害化學物質，不會因此讓加熱菸無健康危害，也不能直接解讀可以降低對人類健康的風險。事實上，一些有毒的排放物，在加熱菸的含量是高於傳統的紙菸，甚至有一些傳統紙菸所沒有的有毒排放物。接觸這些物質對健康的影響，到目前還未確定。





加熱菸經加熱後，與紙菸一樣產生多種致癌成分，且加熱的機體若未正確清潔，更會釋出紙菸沒有的急毒性物質(甲醛氰醇)；賣家單憑比較加熱菸與傳統紙菸都有的致癌物，便宣稱加熱菸可降低健康風險，卻忽略了只有加熱式菸品才會釋放的致癌成分。

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