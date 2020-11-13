蘇貞昌親赴牛肉麵店吃麵致歉　掏出千元大鈔付帳

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蘇貞昌親赴牛肉麵店吃麵致歉　掏出千元大鈔付帳

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-13 18:20:59｜update2020-11-13 18:23:46

蘇貞昌吃麵滅火
▲為了平息牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（左二）帶行政院發言人丁怡銘（左一）、立委張宏陸（右二）和羅致政（右一）到麵店吃麵致歉。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.13）
為了平息行政院發言人丁怡銘惹出的牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌今（13）日下午5時親赴位於新北板橋的皇家傳承牛肉麵店吃麵，向店家致歉。蘇貞昌一邊吃麵、一邊和老闆閒話家常，除了把麵吃光光，以示誠意，蘇貞昌還親自掏出千元大鈔，走到櫃檯付帳。老闆原本好意地問說：「我請好嗎？」蘇貞昌趕緊笑答「毋通！今仔日我負責。」
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丁怡銘失言惹禍，老闆親自出馬解圍。大約接近下午5時，蘇貞昌帶著丁怡銘和立委羅致政、張宏陸，抵達位於板橋重慶路的皇家牛肉麵，現場已有大批媒體等候。蘇貞昌還特別把丁怡銘拉來身邊，不停鞠躬向老闆道歉。
蘇貞昌向老闆說明，本來丁怡銘是想要解釋政府核准的食材、肉品都是安全的，但是歪樓波及到店家，他感到很抱歉、很過意不去，昨天丁怡銘也來道歉，他特別向丁告誡，政府做事要讓人民放心，一定要很嚴謹，尤其不應該在講話上對店家有任何困擾，他已經要求丁怡銘往後要更小心謹慎。

▲行政院長蘇貞昌親自到牛肉麵店吃麵致歉，平息牛肉麵風波，吃完還自己掏出千元大鈔付帳。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.13）
▲行政院長蘇貞昌親自到牛肉麵店吃麵致歉，平息牛肉麵風波，吃完還自己掏出千元大鈔付帳。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.13）
 

蘇貞昌也說，國人同胞以及牛肉麵業者，如果有任何困擾，他感到很抱歉，他會要求同事更小心、戒慎恐懼，政府一定會更努力，請國人同胞放心，請業者接受。請大家原諒。

這家位於新北市板橋的皇家傳承牛肉麵無端被捲入萊劑風波，昨天趕緊出示肉品不含萊劑的檢驗報告自清。丁怡銘昨晚前往店家吃麵致歉，並出示下訂一百碗牛肉麵的訂單，卻被外界質疑訂單上打了行政院統編、疑似要報公帳。對此，丁怡銘澄清指出，他請秘書代訂，秘書習慣打上統編，他會自己掏腰包付錢，已經再次下單、取代原訂單。

蘇貞昌中午透過臉書表示，「讓牛肉麵店家被波及，我要說聲對不起。」

蘇貞昌在臉書上說，丁怡銘本該說明政策、讓人民安心，卻波及做生意的店家，很不應該。做錯事，要道歉，要檢討。他要丁第一時間親自登門，拿出最大的誠意道歉，請求店家原諒，並自費捧場老闆的冠軍牛肉麵，犒賞被他連累的行政院職員。蘇貞昌指出，「我現在當眾說明白，要他深切檢討，不准再有下次。」
自從爆發風波以來，許多政治人物陸續前往這家麵店吃麵，以示力挺。除了台北市副市長黃珊珊之外，今天中午多位國民黨立委也前往麵店消費。下午5時，蘇貞昌則帶領丁怡銘、羅致政和張宏陸前往吃麵賠罪。
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