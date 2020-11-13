蘇貞昌親赴牛肉麵店吃麵致歉　掏出千元大鈔付帳

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蘇貞昌向老闆說明，本來丁怡銘是想要解釋政府核准的食材、肉品都是安全的，但是歪樓波及到店家，他感到很抱歉、很過意不去，昨天丁怡銘也來道歉，他特別向丁告誡，政府做事要讓人民放心，一定要很嚴謹，尤其不應該在講話上對店家有任何困擾，他已經要求丁怡銘往後要更小心謹慎。
蘇貞昌也說，國人同胞以及牛肉麵業者，如果有任何困擾，他感到很抱歉，他會要求同事更小心、戒慎恐懼，政府一定會更努力，請國人同胞放心，請業者接受。請大家原諒。
這家位於新北市板橋的皇家傳承牛肉麵無端被捲入萊劑風波，昨天趕緊出示肉品不含萊劑的檢驗報告自清。丁怡銘昨晚前往店家吃麵致歉，並出示下訂一百碗牛肉麵的訂單，卻被外界質疑訂單上打了行政院統編、疑似要報公帳。對此，丁怡銘澄清指出，他請秘書代訂，秘書習慣打上統編，他會自己掏腰包付錢，已經再次下單、取代原訂單。
蘇貞昌中午透過臉書表示，「讓牛肉麵店家被波及，我要說聲對不起。」
蘇貞昌在臉書上說，丁怡銘本該說明政策、讓人民安心，卻波及做生意的店家，很不應該。做錯事，要道歉，要檢討。他要丁第一時間親自登門，拿出最大的誠意道歉，請求店家原諒，並自費捧場老闆的冠軍牛肉麵，犒賞被他連累的行政院職員。蘇貞昌指出，「我現在當眾說明白，要他深切檢討，不准再有下次。」
自從爆發風波以來，許多政治人物陸續前往這家麵店吃麵，以示力挺。除了台北市副市長黃珊珊之外，今天中午多位國民黨立委也前往麵店消費。下午5時，蘇貞昌則帶領丁怡銘、羅致政和張宏陸前往吃麵賠罪。