UBA／陳又瑋嗆斷健行連霸 高錦瑋沒在怕：是好事
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-13 18:30:24
5年內勇奪4冠的健行科大是近幾年UBA男一級新興霸主，今天109學年度開賽記者會，台師大後衛陳又瑋直接在台上喊話要打敗健行，健行後衛高錦瑋也回嗆，「健行連霸安啦！」受訪時表示有競爭性是好事。
健行新賽季將力拼3連霸，2年級後衛高錦瑋表示，今年球隊速度快的優勢還在，新加入的澳洲外籍生安科爾比畢業的石博恩有更好的籃球底子，防守、籃板、跟進意識都更好，只要更加熟悉球隊將是一大利多。不過健行今夏有不少球員分別參與中華白和世大運培訓隊，出現傷兵潮，高錦瑋也因右膝傷勢未隨隊前往花蓮參加觀護盃，「下禮拜還要去打一次PRP，可能第一階段沒辦法上場。」男一級預賽將於20日在輔大開戰。
今天高錦瑋代表健行出席UBA賽前記者會，面對中華白隊友、台師大代表陳又瑋在台上嗆聲，要阻斷連霸，高錦瑋也不甘示弱回應會守助冠軍，「這是好事，警惕我們要保持住。」高錦瑋談起今夏在國家二隊培訓的感想，他坦言對自己要求高，表現起伏就會影響心情，學習調整心態更成熟去應對，「去年比賽更多，但今年強度大，跟很多職業隊打，更懂得用頭腦打球，不只是橫衝直撞切入。」