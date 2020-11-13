台3線新竹段驚爆命案　男遭棉被綑綁棄屍路邊車內

新竹縣橫山今(13)日傳出一起離奇的「裹屍」命案，一名男子在台三線的路邊，被警方發現倒臥在路邊一台BMW白色轎車內，整個人被棉被裹住身體，警方到場發現彭男上半身赤裸，包著棉被躺在後座，頭部及腳部外傷嚴重，研判是遭人毆打傷重不治，被載到現場棄屍。

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▲新竹縣台3線上一名男子被棄屍在自己車上，車子撞上分隔島，駕駛逃逸，男子死亡躺在後座。(翻攝畫面)

× ▲新竹縣台3線上一名男子被棄屍在自己車上，車子撞上分隔島，駕駛逃逸，男子死亡躺在後座。(翻攝畫面)

據了解，這輛白色轎車是屬於57年次的彭姓男子所有，從死法與身上的傷痕看起來，警方初步研判是遭到他殺，彭男頭部慘遭痛打，受創嚴重，鼻青臉腫整個頭部變型，甚至雙腳腳筋也都被砍斷，手法如同黑道行刑式殺害手段。

警方指出，彭男是毒品人口，不僅涉及毒品案還有槍砲案件，懷疑彭男可能毒品交易糾紛，而衍生的凶殺案。彭男疑因去處理債務，向凶嫌討債，凶嫌沒錢支付，彭男將凶嫌的愛車拿去典當，並造成流當無法將愛車贖回，而引發凶嫌心生不滿，12日晚間彭男前往朋友家，凶嫌也前去，其後彭男遭押走痛毆成重傷，身上有多處棍棒及利器傷，甚至腳筋被砍斷。

警方研判，凶嫌不止2人，在車禍後，載運屍體的因撞分隔島，立即棄車逃逸，警方已進行調查並調閱附近監視器。