新北耶誕城正式點燈！「迪士尼光雕投影」打造夢幻氛圍

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今年「新北歡樂耶誕城」打造全台唯一以「迪士尼經典童話」為主題的耶誕燈光秀，邀請民眾來新北歡樂耶誕城體驗充滿迪士尼風味的耶誕佳節﹔首度結合大樓周邊燈飾、新北市府大樓以及廣場大耶誕樹，運用雷射、電腦燈、投影機，打造開城以來第一次「整座廣場連動」的沉浸式360度環繞光雕秀，表演面積超過3萬平方公尺。
新北市府與承辦多年的新加坡頂尖光雕團隊賀喜娛樂策畫主燈秀，為了首創的連動沉浸式的燈光秀，使用33台高端投影機，透過3萬流明照亮新北市府大樓，另使用6盞雷射燈及18支光束燈點亮耶誕主燈，並進行環狀投射，成功地讓迪士尼童話的角色活靈活現地躍上新北地標，帶領觀眾回顧童話故事中耳熟能詳的經典橋段。
今天的主燈秀以迪士尼6大公主揭幕，包含《阿拉丁》的茉莉、《小美人魚》的愛麗兒、《美女與野獸》的貝兒、《魔髮奇緣》的樂佩、《仙履奇緣》的仙度瑞拉以及《白雪公主》，都將在耶誕主燈秀中與大家見面，讓所有現場的觀眾都能感受到每個公主在故事中冒險奮鬥的勇氣，並希望這些經典童話故事，可以帶給大家更多正向的能量和溫暖的耶誕！除了開城後第一支「公主篇」之外，12月初也將呈現給民眾第二支的迪士尼光雕秀，也會與第一支光雕秀輪流每半小時展演一次！
新北市長侯友宜說，新北耶誕城是亞洲第一，去年的新北耶誕城突破600萬人次造訪，創下新紀錄，今年適逢新北耶誕城舉辦第十年，推出四大之最，包含「活動時間最長、「最豐富迪士尼經典童話合作」、「燈區範圍有史以來最大、最廣」、以及「藝術裝置歷來最多」等四大特色，新北市要透過耶誕城結合周邊商圈，帶給所有到訪的市民朋友及外地旅客，最夢幻、難忘的耶誕回憶。
觀旅局表示，歡迎民眾看完主燈秀，再前往欣賞市民廣場燈區「市民經典童話世界」、站前廣場燈區「站前夢幻莊園」和萬坪公園燈區「迪士尼公主的童話森林」以及今年延伸加碼的府中商圈「府中美學藝術特區」﹔新北歡樂耶誕城「全臺面積最大光雕秀」主燈秀時間為：每日17:30-22:00每半點、整點展演一次(11/13開城時間為18:00)；周邊燈飾亮燈時間：17:30-24:00。