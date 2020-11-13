新北耶誕城正式點燈！「迪士尼光雕投影」打造夢幻氛圍

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新北耶誕城正式點燈！「迪士尼光雕投影」打造夢幻氛圍

記者孫唯容/新北報導

calendar_today2020-11-13 19:34:35

▲新北耶誕城主燈（圖/新北市府觀旅局提供）
▲「2020新北歡樂耶誕城」今(13)日舉辦開城點燈儀式，宣布正式點亮耶誕主燈秀以及周邊特色燈區。（圖/新北市府觀旅局提供）
「2020新北歡樂耶誕城」首次和台灣華特迪士尼公司合作，今(13)日舉辦開城點燈儀式，宣布正式點亮耶誕主燈秀以及周邊特色燈區，並啟動一連串精彩的耶誕城系列活動，連續52天，讓民眾一路玩到明年1月3日！
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▲新北歡樂耶誕城今年與國際接軌，首度結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀，11日晚間搶先於市府大樓曝光主燈秀。(圖/記者康子仁攝)
▲新北歡樂耶誕城首度結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀。(圖/記者康子仁攝)
今年「新北歡樂耶誕城」打造全台唯一以「迪士尼經典童話」為主題的耶誕燈光秀，邀請民眾來新北歡樂耶誕城體驗充滿迪士尼風味的耶誕佳節首度結合大樓周邊燈飾、新北市府大樓以及廣場大耶誕樹，運用雷射、電腦燈、投影機，打造開城以來第一次「整座廣場連動」的沉浸式360度環繞光雕秀，表演面積超過3萬平方公尺。
新北市府與承辦多年的新加坡頂尖光雕團隊賀喜娛樂策畫主燈秀，為了首創的連動沉浸式的燈光秀，使用33台高端投影機，透過3萬流明照亮新北市府大樓，另使用6盞雷射燈及18支光束燈點亮耶誕主燈，並進行環狀投射，成功地讓迪士尼童話的角色活靈活現地躍上新北地標，帶領觀眾回顧童話故事中耳熟能詳的經典橋段。

今天的主燈秀以迪士尼6大公主揭幕，包含《阿拉丁》的茉莉、《小美人魚》的愛麗兒、《美女與野獸》的貝兒、《魔髮奇緣》的樂佩、《仙履奇緣》的仙度瑞拉以及《白雪公主》，都將在耶誕主燈秀中與大家見面，讓所有現場的觀眾都能感受到每個公主在故事中冒險奮鬥的勇氣，並希望這些經典童話故事，可以帶給大家更多正向的能量和溫暖的耶誕！除了開城後第一支「公主篇」之外，12月初也將呈現給民眾第二支的迪士尼光雕秀，也會與第一支光雕秀輪流每半小時展演一次！

新北市長侯友宜說，新北耶誕城是亞洲第一，去年的新北耶誕城突破600萬人次造訪，創下新紀錄，今年適逢新北耶誕城舉辦第十年，推出四大之最，包含「活動時間最長、「最豐富迪士尼經典童話合作」、「燈區範圍有史以來最大、最廣」、以及「藝術裝置歷來最多」等四大特色，新北市要透過耶誕城結合周邊商圈，帶給所有到訪的市民朋友及外地旅客，最夢幻、難忘的耶誕回憶。
▲新北耶誕城（圖/新北市觀旅局提供）
▲觀旅局表示，歡迎民眾看完主燈秀，再前往欣賞周邊的特色燈區。（圖/新北市觀旅局提供）
觀旅局表示，歡迎民眾看完主燈秀，再前往欣賞市民廣場燈區「市民經典童話世界」、站前廣場燈區「站前夢幻莊園」和萬坪公園燈區「迪士尼公主的童話森林」以及今年延伸加碼的府中商圈「府中美學藝術特區」新北歡樂耶誕城「全臺面積最大光雕秀」主燈秀時間為：每日17:30-22:00每半點、整點展演一次(11/13開城時間為18:00)；周邊燈飾亮燈時間：17:30-24:00。
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