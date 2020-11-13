食神教你做「黯然銷魂飯」 香港美酒佳餚節首採線上舉辦
食神教你做「黯然銷魂飯」 香港美酒佳餚節首採線上舉辦
記者陳致宇／專題報導
calendar_today2020-11-13 19:13:22｜update2020-11-13 19:13:31
受到疫情影響，國際許多展覽活動被迫停辦或改期，部分活動則改為線上方式進行，已舉行過 10 屆的香港美酒佳餚巡禮，今年首度改為「線上 + 線下」方式舉辦，找來香港頂尖名廚與酒評專家進行「雲端教學」，要讓世界各國的旅客在家也能吃到道地的香港滋味。
香港旅遊局表示，因應後疫情時代，雲端旅遊為此誕生，香港美酒佳餚巡禮今年首度以「線上 + 線下」形式，於即日起至 12 月 15 日舉辦，另外自 11 月 21 日起連續三星期的周末，將匯聚香港頂尖名廚與酒評專家進行「網上大師班」，帶來 34 場活動，一起重溫記憶裡的港式好味道。香港旅遊局指出，對於台灣旅客來說，網上大師班最大的亮點，就是電影《食神》中的「黯然銷魂飯」作者名廚戴龍，將於 11 月 22 日上午 11 時親自上線示範這道香港經典美味，透過視訊直播，從醃肉、調配醬汁、叉燒烘烤的細節，甚至是如何煎出嫩中帶脆的荷包蛋，每一步驟親身傳授祕訣，體會電影中的經典台詞，「只要有心，人人都可以是食神！」此外，香港富臨飯店行政總廚黃隆滔將帶來「阿一炒飯」教學，米其林一星餐廳 TATE Dining Room 主廚劉韻棋，則會教導大家做出融合視覺藝術與美食的「脆皮蛋蘑菇湯」；世界知名酒評家 James Suckling 以「波爾多新風貌」為主題，分享認為 CP 值最高的波爾多最新葡萄酒。