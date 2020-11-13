接替林郭文艷職務！湯政仁掌大同總座　陳明男接財務長

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至於新任財務長陳明男，原任中鋼碳素化學財會處長、總經理特別助理，據了解，已任職超過30年，從基層一路升到財務處長一職，在去年退休，而林文淵於在2003至2008年間，先後兩次擔任中鋼董事長，期間也兼任中碳董事長。由於大同事業體龐大，財務工作繁雜，因此林文淵才找來老戰友陳明男幫忙，也顯示他對陳明男高度重視。
大同董事會除通過總經理及財務長人事案之外，大同今日也公告解任公司治理主管趙安，薪資報酬委員會也有異動，更換3位成員，新任者分別為龔鍾嶸、王金來及李勝琛，全體委員並推舉龔鍾嶸獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。
大同今日亦公告2020年資金貸與華映改善計畫及執行情形，華映在2019年9月18日董事會決議依公司法第211條規定向法院聲請宣告破產，針對華映的債權，大同已於2020年2月13日收到支付命令確定證明書，大同將密切追蹤華映資產處分及向法院聲請破產的進度，持續向華映追償。
此外，大同在2018年10月董事會決議，由大同100%持股子公司在台南七股區三股子段建置太陽能電廠，投資案原即規畫尋找投資人共同參與開發，此太陽能電廠第一期將於今年下半年開始建置，總容量約為85MWp，這是大同至今所投資單一最大容量的太陽能電廠，也是全國已取得同意備案的專案中，規模最大的漁電共生案。
不過，今年6月22日大同董事會決議通過出售志光普通股股權案。然投資方（日本雙日株式會社與日本四國電力公司）在投資案申請過程中，與經濟部投審會多次溝通後，擬配合政府相關單位規定改變投資架構，目前尚在規畫中。有關股權出售案相關進度，大同也在今日向董事會報告，若後續整體新交易架構有較為明確，將再依核決權限提報董事會並依取處程序執行。