劣質本土豬肉難辨識　宜縣議員籲落實產地來源標示

當大家都將焦點放在即將於明年一月一日進口的美國萊豬時，宜蘭縣議員林岳賢今（13）日在宜蘭縣議會縣長施政總質詢時就準備了三塊豬肉要縣長林姿妙及衛生局長徐迺維、農業處長康立和以肉眼檢視看是否有問題？結果三個人都沒有看出什麼問題。林岳賢表示，其實這些肉都沒有過期，但卻是劣質肉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林岳賢表示，當大家都關注明年一月一日即將進口的美國萊豬之際，有一些本土劣質豬肉已經悄悄流入市場，不肖商家將這些即將過期的劣質肉重新包裝，製成肉沫、醃製品、重組肉流入市場，而這些是肉眼無法分辨的，非但如此，他們還可以理直氣壯的說「這是本土豬肉！」▲宜蘭縣議員林岳賢表示，當大家都關注明年一月一日即將進口的美國萊豬之際，有一些劣質本土豬肉已經悄悄流入市場。（圖／記者李清貴攝,2020.11.13)林岳賢說，一般傳統市場的梅花肉一斤要150元至180元，這些劣質肉卻只需20至30元，價差高達6至7倍。林岳賢表示，為了讓民眾吃得安心，他建議宜蘭縣政府對於進到連鎖超市的豬肉一定要標示清楚，進口豬除了標示產地及萊克多巴胺含量之外，本土豬肉也要清楚標示產地及來源，包括是由哪一個養豬場所販售的都要清楚標示，這樣消費者才能吃得安心。