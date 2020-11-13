影／109年度地方治理論壇　引領產業突破疫情困境

新冠疫情造成全球經濟衰退，彰化縣議會舉辦「109年度地方治理論壇」邀請產官學研各界人士齊聚一堂、集思廣益，透過精確議題、廣泛討論，希望協助在地各產業界突破新冠疫情困境超前布局、在逆境中突圍。

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▲彰化縣議會舉辦「109年度地方治理論壇」邀請產官學研各界人士齊聚一堂、集思廣益，透過精確議題、廣泛討論。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲彰化縣議會舉辦「109年度地方治理論壇」邀請產官學研各界人士齊聚一堂、集思廣益，透過精確議題、廣泛討論。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

彰化縣議會109年度地方治理論壇，今(13)日在縣立圖書館演講廳登場，彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林等人與會，這場由彰化縣議會主辦，彰化縣政府協辦的論壇，上午場分別以「後疫時代 在地產業突圍」與「文化創新 翻轉在地產業」為主要議題，進行探討。

▲彰化縣議會議長謝典林表示，期許藉由辦理論壇方式，透過集思廣益，讓彰化能順著世界的變化發展趨勢，找到競爭優勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲彰化縣議會議長謝典林表示，期許藉由辦理論壇方式，透過集思廣益，讓彰化能順著世界的變化發展趨勢，找到競爭優勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

邀請到前經濟部長尹啟銘，進行「全球變局與產企因應策略」專題演講，由國家級的視野高度為彰化產業界提出建議，並剖析美國總統大選過後，美中台三方未來在國際貿易及經濟上的關係。

尹啟銘也與中華經濟研究院副院長王健全、縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平、彰化縣中小企業協會理事長盧玉娟，以及彰化縣議會黃千宴、莊陞漢與陳重嘉三位議員，共同進行交叉座談，精彩的內容，吸引許多民眾及產業界人士報名參加。

▲前經濟部長尹啟銘，進行「全球變局與產企因應策略」專題演講，由國家級的視野高度為彰化產業界提出建議。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲前經濟部長尹啟銘，進行「全球變局與產企因應策略」專題演講，由國家級的視野高度為彰化產業界提出建議。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

王惠美說，尹前部長以他過去經濟部的高度，針對彰化縣的優勢來提醒我們，縣府會盤點優缺的地方，與產業結合，透過產官學，好好地把優勢展現出來，創造另一波經濟整體發展，畢竟在後疫情時代也是大家要來省思，如何把產業提升，進而把現有優點好好發展，讓彰化縣的產業能夠向上發展。

王惠美表示，我們一直希望能加快二林中科的招商，另二林精密園區的整體開發有讓彰化產業發展能更完整的優勢，彰化縣有非常多的隱形冠軍，如何讓他們能更開闊、有安身立命的地方，讓他們願意肯做大幅度的升級，也是一個非常重要的關鍵。

▲彰化縣議會舉辦「109年度地方治理論壇」，吸引許多民眾及產業界人士報名參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲彰化縣議會舉辦「109年度地方治理論壇」，吸引許多民眾及產業界人士報名參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

彰化縣議會議長謝典林表示，期許藉由辦理論壇方式，透過集思廣益，讓彰化能順著世界的變化發展趨勢，找到競爭優勢；尹啟銘強調，沒有所謂的夕陽產業，只有所謂的夕陽產品，彰化的傳產能夠存活至今，表明都具有相當優秀的產品，只要給予適當的環境，就能進行經濟轉型。