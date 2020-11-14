台大陸生自殺　國台辦：感痛心已通知家屬

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警方在男學生桌上發現一封遺書，他在遺書中提及自己近來睡不好、心情不佳，並交代家人妥善處理個人物品及筆電，還強調「大家不要多做臆測」。根據消息指出，男學生的父母均在中國，而這名學生則在台灣讀法律相關的系所。
對此，國台辦則回應，「我們對發生這一不幸事件感到痛心，浙江省有關方面正在協助家屬處理善後事宜。」
由於台大校園接二連三發生的事故，台大校長管中閔也寄信給全校師生，表示悲痛之餘還是要積極面對，以防悲劇重演。
台大短短3天就發生2起疑似輕生，詳細案情仍有待警方進一步調查。台大法律系教授李茂生也在社群平台PO文表示，他在台大任教將近30年，第一次碰到這種事情，希望大家在碰到挫折時可以多想想、盡量求助，不要輕易踏出這無法挽回的一步。
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新聞來源為Newtalk 新頭殼
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