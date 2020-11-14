台大陸生自殺　國台辦：感痛心已通知家屬

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台大陸生自殺　國台辦：感痛心已通知家屬

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-14 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
最高學府台灣大學近日發生三起憾事，其中一名26歲的陸籍男學生，前(11日)晚上大約8時被發現陳屍宿舍，今(13日)國台辦首次回應「對此事感到痛心，而中國浙江省方面已經在協助家屬處理後事」。
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根據檢調機關調查，中國籍男學生在11日突然失聯，且當晚6時，該學生的朋友在社群平台上發文，表示有一位中國好友在台大讀碩士即將畢業，今年10月回台參加碩士答辯，該名陸生的好友卻突然收到他類似遺書的文字，當時聯繫不上該名陸生，校方獲報後不敢輕忽，馬上前往思源街宿舍找人，通知警消協助破門後，發現男學生已明顯死亡，警方立刻採證並通知親屬到場指認。
警方在男學生桌上發現一封遺書，他在遺書中提及自己近來睡不好、心情不佳，並交代家人妥善處理個人物品及筆電，還強調「大家不要多做臆測」。根據消息指出，男學生的父母均在中國，而這名學生則在台灣讀法律相關的系所。

對此，國台辦則回應，「我們對發生這一不幸事件感到痛心，浙江省有關方面正在協助家屬處理善後事宜。」

由於台大校園接二連三發生的事故，台大校長管中閔也寄信給全校師生，表示悲痛之餘還是要積極面對，以防悲劇重演。

台大短短3天就發生2起疑似輕生，詳細案情仍有待警方進一步調查。台大法律系教授李茂生也在社群平台PO文表示，他在台大任教將近30年，第一次碰到這種事情，希望大家在碰到挫折時可以多想想、盡量求助，不要輕易踏出這無法挽回的一步。

※自殺警語

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新聞來源為Newtalk 新頭殼
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