5天3起意外！台大社會系成立互挺團：大家一起就比較勇敢
5天3起意外！台大社會系成立互挺團：大家一起就比較勇敢
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 21:03:43
台灣大學今（13）日又傳出學生墜樓事故，台大校園近期不平靜，先是9日一名女學生墜樓不治，11日晚間又有位中國大陸籍學生於宿舍內留下遺書後輕生，加上今日的墜樓，已經是5天內第3起意外。對此，台大社會系也特別在臉書發文，宣布系上的18位老師想跟同學一起成立互挺團，希望在此時刻，彼此成為互相的後盾，「大家一起的話，或許就可以比較勇敢了」。
今日最新的這起墜樓意外，據了解當事學生送醫時全身多處骨折、意識不清，目前正在台大醫院急救中。事故相關細節尚待校方與警方釐清，學生為何墜樓仍待調查。事實上，校長管中閔昨日才召開緊急會議，請全校動起來為維護師生的心理健康而努力，今日也有發出公開信呼籲學生遭遇困難務必向教師尋求協助，但仍是又發生憾事。難怪許多網友議論紛紛，外界也高度關注。
台大社會學系晚間在臉書發文，系上的18位老師宣布想跟同學一起成立互挺團，「在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持」。鼓勵所有學生若需要聊一聊或有什麼要協助的、生活或課業需要喘息的，都可以寫信、私訊，或直接去系館相談。
心輔中心也建議同學，「有些網路討論區未能自制，請大家盡量下線」。台大社會系老師最後並用一位同學的話語鼓勵大家，「大家一起的話，或許就可以比較勇敢了」。（編輯：倪浩軒）
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