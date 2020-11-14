舉重／世青少視訊舉重錦標賽　台小將創個人最佳差點奪牌

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教練吳銘通表示，賽前就設定要穩扎穩打，加上比賽時間為凌晨，選手身體並沒有達到最佳狀態，因此不刻意追求名次，最後一把也並沒有打算挑戰109公斤。
目前高二的楊帆順今年囊括總統盃金牌、全中運第1名，目前也是台灣世青和亞青國手，過去挺舉最佳成績為129公斤，今天順利突破，吳銘通給了90分的高分。
楊帆順母親是大陸籍，家境並不富裕，從小隔代教養，國小時課業成績並不出色，之後被教練挖掘而加入舉重隊，並逐漸展現天賦。吳銘通說，「楊帆順屬於瘦高型的選手，力量並不特別突出，但技巧很好，未來考慮讓他再升量級，往67公斤級發展。」
本次世青線上舉重賽共吸引62國、超過400名選手參賽，台灣則是首度參加視訊賽，本次擔任賽事競賽經理的張雁玲表示，距離上一場國際舉辦正式錦標賽已經是2月份亞洲青年暨青少年錦標賽，剛好此次國際賽也是青少年層級，完全不同的是，受到疫情的影響，選手是在國內透過視訊會議平台跟全世界的選手一起參賽。
國際舉重總會為了讓選手提升訓練動機，同時兼顧健康安全，舉辦了這場比賽，中華民國舉重協會也站在這樣的立場，組隊參加，藉由國家運動訓練中心舉重室，營造一個正式比賽的氛圍，讓選手透過鏡頭展現訓練成果；雖然比賽的試舉方式採回合制，與正式舉重比賽以籤號、重量決定出賽順序不同，但前2天的比賽下來，教練、選手也適應良好。