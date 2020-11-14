南非藥廠與嬌生合產疫苗　供非洲大陸使用

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南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）12日引述現任非洲聯盟（African Union，AU）主席、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）指出，非盟正透過非洲疾病控制與預防中心（African Centers forDisease Control and Preventon）為非洲大陸集資與採購疫苗，並已於本周稍早成立2019冠狀病毒疾病非洲疫苗採購團隊。
他表示，保守估計非洲將需要120億美元（約新台幣3422億元）以及7億5000萬劑疫苗。
拉瑪佛沙於11日晚間向全國人民發表演說時表示，因為這場疫情，許多人不得不告別親人、朋友與同事。回顧這充滿痛苦與悲傷的一年，大家應該尊重並記住死於這種疾病的人。
他說，內閣已經決定從11月25至29日，自早上6時至下午6時全國降半旗，為因染疫過世的人進行5天哀悼。他呼籲所有國人戴上黑色臂章或是其他哀悼標誌，表達對逝者的追思與尊重。
拉瑪佛沙同時指出，國家正處於復甦模式，重振經濟是重點，因此將全面開放國際旅客進入南非，但必須出示72小時內的陰性檢測報告。目前確切開放日期尚未決定。
他進一步表示，7月疫情最高峰時每天有高達1萬2000確診病例，近兩個月來已經保持穩定，每天不超過2000例，這要歸功於前線工作人員與所有人民的共同努力。
但他也提出警告，可能會有第二波疫情，對於即將來臨的耶誕與新年長假，各種類型的聚會仍需遵守社交距離並配戴口罩等相關安全防護措施。
他說：「我愈來愈擔憂，有些聚會彷彿病毒已經不存在似的。我們正處於夏天，在戶外聚會是件容易的事，若在室內也請打開窗戶保持通風。」
南非新聞網站「健康24」（health24）資料顯示，至11月11日為止，南非確診病例累計達74萬2394例，2萬零11人不治，確診患者中有68萬6458人已康復。（編輯：高照芬）1091113