初嚐廟口夜市必吃美食！終於讓俄羅斯美女愛上夜市

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已經待在台灣滿長一段時間的Lena去過各大夜市，但從沒來過廟口夜市，這次Patrick帶她來，顛覆她對夜市食物「不好吃、很貴、都是炸物」的既定印象。
首站他們先是品嘗廟口夜市最有名的「蟹肉羹湯」。Lena分享道，她來自俄羅斯海參崴，有各種海鮮料理，而且帝王蟹每公斤只要台幣300元。Lena覺得羹湯裡的蟹肉非常鮮甜多汁，比她想像中好吃很多。
第二站兩人來到天婦羅攤位前點了一份。Lena嘗了一口覺得非常驚艷。 「甜不辣超大片還有小黃瓜，味道像是月亮蝦餅，調味鹹甜鹹甜，超好吃。」 Patrick接著帶Lena前往下一站，品嘗道地美食「鼎邊銼」。
第一次看到鼎邊銼，Lena完全毫無頭緒，而老闆娘親切地介紹這道由在來米漿製成的料理。 Lena很喜歡湯加上香菜，鼎邊銼的湯不僅有加香菜，還有蝦球，QQ的鼎邊銼配上鮮甜的湯完全擄獲Lena的胃。
吃完鹹的美食當然要來點甜的，Lena嘗試花生口味泡泡冰，口感非常綿密，但對她來說太甜了。 來看看Lena最推的基隆廟口夜市小吃是什麼吧!
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