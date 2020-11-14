初嚐廟口夜市必吃美食！終於讓俄羅斯美女愛上夜市

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初嚐廟口夜市必吃美食！終於讓俄羅斯美女愛上夜市

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-11-14 20:19:00

俄羅斯美女逛基隆夜市
▲俄羅斯美女逛基隆夜市（圖｜截取自影片）
The China Post報導，Patrick和Lena共同經營旅遊YouTube頻道「旅遊真台灣Travel North Taiwan」，兩人著迷於探索台灣各個角落，發現不同的台灣之美，分享寶島美麗的風景、以及人事物。 
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Patrick特別帶來自俄羅斯的Lena去逛基隆廟口夜市吃美食，逛過一輪吃了各種道地美食，連不愛吃夜市小吃的Lena都愛上了那裏的美食。來看看他們特別推哪幾間店，下次有外國朋友來台，帶他們去這幾間就對了！ 
已經待在台灣滿長一段時間的Lena去過各大夜市，但從沒來過廟口夜市，這次Patrick帶她來，顛覆她對夜市食物「不好吃、很貴、都是炸物」的既定印象。  

首站他們先是品嘗廟口夜市最有名的「蟹肉羹湯」。Lena分享道，她來自俄羅斯海參崴，有各種海鮮料理，而且帝王蟹每公斤只要台幣300元。Lena覺得羹湯裡的蟹肉非常鮮甜多汁，比她想像中好吃很多。  

第二站兩人來到天婦羅攤位前點了一份。Lena嘗了一口覺得非常驚艷。 「甜不辣超大片還有小黃瓜，味道像是月亮蝦餅，調味鹹甜鹹甜，超好吃。」  Patrick接著帶Lena前往下一站，品嘗道地美食「鼎邊銼」。   

第一次看到鼎邊銼，Lena完全毫無頭緒，而老闆娘親切地介紹這道由在來米漿製成的料理。 Lena很喜歡湯加上香菜，鼎邊銼的湯不僅有加香菜，還有蝦球，QQ的鼎邊銼配上鮮甜的湯完全擄獲Lena的胃。  

吃完鹹的美食當然要來點甜的，Lena嘗試花生口味泡泡冰，口感非常綿密，但對她來說太甜了。 來看看Lena最推的基隆廟口夜市小吃是什麼吧!  

 

原影片連結 | Original video link
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