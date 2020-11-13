港式飲茶怎麼點才專業？老饕揭「靈魂菜單」：絕對見功力
港式飲茶怎麼點才專業？老饕揭「靈魂菜單」：絕對見功力
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 23:56:59
港式飲茶深受許多台灣人喜愛，不少民眾若到港澳地區旅遊，都一定會去道地的港式餐廳用餐，一飽口福。不過去吃港式飲茶的時候，應該怎麼點菜才內行呢？就有網友好奇提問，「吃港式飲茶點什麼才專業？」引發熱議，更釣出許多內行老饕揭曉必點的靈魂菜品。
有網友在PTT發文，透露自己待會要去吃人生第一次的港式飲茶，還強調去的餐廳是單點、而非吃到飽的。如此一來，怎麼點菜當然十分重要了！原PO強調已經預先做了些功課，列出一些口袋名單包括鮮蝦腸粉、鳳爪等等，但還是想請教大家「港式飲茶要怎麼點才專業？這樣吃的飽嗎？」文章一出，引發熱議。許多網友紛紛分享心目中的必吃菜品，「腐皮鮮蝦卷」、「陳皮牛肉丸」、「蝦餃」、「叉燒包」、「蛋撻」、「馬蹄糕」、「豉汁排骨」、「蘿蔔糕」、「腸粉」、「芝麻球」、「乾炒牛河」、「化皮乳豬」。名菜盡出，真是光看都覺得餓了。更有內行老饕建議，「蝦類，聽說蝦餃成本超高」、「要考驗點心師父手藝可以看看有沒叉燒酥，這個很吃手工」、「吃道地看牛肉丸，吃手藝看蝦餃，吃用料實在看蘿蔔糕」、「腸粉、叉燒包、鴛鴦或港奶，可以吃出店家的功力」。（編輯：倪浩軒）