2024侯友宜若不出線　媒體人預言：「他」可能再披戰袍

2024年總統大選，國民黨將派誰出來迎戰？新北市長侯友宜始終未表態，僅說目前會專心於市政，然而，也有人認為，前新北市長朱立倫出戰的可能性更高。對此，資深媒體人韋安認為，如果侯友宜不代表國民黨出線，那麼，曾帶起「韓流」的前高雄市長韓國瑜再戰的可能性將大增。

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韓國瑜在國父誕辰紀念日時於臉書提到，我們國父創立三民主義與五權憲法，他說「余之民權主義，第一決定者為民主」，但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目，「此謂民主？民眾權利何在？」而依照五權分立所設置的「五院」，包括：行政院、立法院、司法院、考試院及監察院，這些薪水來自中華民國納稅膏脂的高官大人們，「是否明白五權分立的真諦？是否虔誠妥善行使手中權力、一心為人民謀福利？似乎，現在沒有幾人在乎。」

韓國瑜接著更批評，許多人已經忘記有一個節日是紀念國父的生日，很多人雖然當著中華民國的官，卻不具備「鞏固中華民國，圖謀民生幸福…以忠於國，為眾服務」的精神。他說，紀念國父，不是緊抓著過去，而是不要忘記我們這一個世紀在追求的理想和抱負。



▲前高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

媒體人韋安則發文表示，2024如果侯友宜不代表國民黨出線的話，韓國瑜再戰的可能性將大增。他並分析3理由，首先，以韓國瑜的群眾魅力，支持度屆時應該還是高出朱立倫。其次，川普即使最終敗了，但其以經濟訴求取得的巨大成功（美總統大選第二高票），與韓以「發大財」為主軸的中心思想有驚人的相似性，而支持者也雷同，對後者有激勵作用。再者，韓國瑜當市長「落跑」選總統的負面道義因素，到2024將完全消失。





對此，網友議論紛紛：「帶著被罷免的印記，任何大型選舉都別想了」、「候就算投入初選應該也選不贏韓...」「他已經被抹黑成黑碳了，除非漂白否則仍然無機會！」「太早拱韓總好嗎？」「我對韓國瑜並無惡感，但是拜託不要再去拱韓國瑜了」、「韓先好好表現氣度，團结，公而忘私，成全大局不為己爭，恢復夠多民眾的好感和支持，再出來才有機會。」（編輯：許苡晴）