憂「防疫泡泡」破裂！急診醫：台灣恐重現單日雙位數確診

中央流行疫情指揮中心昨（13）日公布國內新增8例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確診病例，為案591至598，分別來自菲律賓（5例）、印尼（2例）及波蘭（1例）。對此，中山醫大兒童急診科主任謝宗學表示，距離上次單日超過5位確診病例為今年4月敦睦艦隊染疫事件，這代表國際疫情正在快速惡化，台灣面臨的風險日與俱增，他擔憂「防疫泡泡」破裂，並告誡國人「單日雙位數以上的確診病例將很快在台灣重現」。

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指揮中心統計，截至目前國內累計105292例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含103758例排除），其中597例確診，分別為505例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、533人解除隔離、57人住院隔離中。

▲新冠肺炎確診個案趨勢圖。（圖／翻攝自《Dr. E 小兒急診室日誌》）

而對於國內疫情狀況，謝宗學在個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》中表示，過去幾個月不少人談論台灣在「後疫情時代」該如何，每次看到這樣的標題他都想嘆氣，因為全球疫情從未結束，最近甚至比年初還要嚴重，只有台灣活在防疫泡泡的平行時空，他憂心，稍有鬆懈馬上從「後疫情時代」轉為「疫情爆發時代」，加上我國醫療體系治療新冠肺炎的經驗普遍不足，一旦爆發大規模疫情，慘烈的學習曲線是免不了的。





「大家一定有吹過泡泡，應該知道泡泡的壁很薄、一碰就破，我們現在所處的防疫泡泡是否也是如此？」，謝宗學說，「雖然有邊境管制，但現在的國際人流的移動遠比4月活絡，爆發本土疫情的風險持續存在，因此勤洗手、戴口罩等個人衛生防護絕對不可以鬆懈！





他認為，昨天新增8位確診病例不是高峰，北半球天氣越來越冷，冠狀病毒的活性將越來越活躍，若政府不設法加強控制國際人流進出，單日雙位數以上的確診病例將很快在台灣重現。（編輯：許苡晴）