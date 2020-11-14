極力爭取！TikTok出售美國業務期限　獲准延長15天　

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極力爭取！TikTok出售美國業務期限　獲准延長15天　

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-14 06:18:52

▲川普政府近日針對抖音、微信等中國 app 發出禁令。原本當地時間 12 日就是針對抖音出售在美業務的最後期限，現在又獲准再延長 15 天。資料照。（圖／翻攝自 Independent ）
▲川普政府近日針對抖音、微信等中國 app 發出禁令。原本當地時間 12 日就是針對抖音出售在美業務的最後期限，現在又獲准再延長 15 天。資料照。（圖／翻攝自 Independent ）
美國大選結果拉鋸許久逐漸明朗，川普在接下來數月是否會有重大舉措，以及拜登政府上台後的外交政策走向，外界高度關注。前陣子鬧得沸沸揚揚的 TikTok (抖音海外版)在美被封殺的風波，近日也有了新進展，出售在美業務的期限得以被延長 15 天。
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綜合《 CNN 》等外媒報導，TikTok 位於北京的母公司「字節跳動」 13 日向美國法院提交文件，指公司獲川普政府批准，延長出售 TikTok 在美國業務的期限 15 天。
按照川普於 8 月 14 日簽署的命令規定，字節跳動須在本月 12 日完成在美國的資產出售，否則將被封殺，並由美國外國投資委員會（ CFIUS ）負責此次調查。 TikTok 曾在 10 日表示尚未收到來自 CFIUS 的實質回覆，眼看 12 日的期限迫在眉睫， TikTok 別無選擇，只能向法院提交請願書，以捍衛公司及在美 1500 多名員工的權利。
現在， CFIUS 批准延長交易期限 15 天，代表字節跳動最遲須在 27 日，與沃爾瑪（ Walmart ）及甲骨文（ Oracle ）達成轉移Tiktok在美國資產的協議。
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