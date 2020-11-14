疑競選活動釀禍！美特勤局逾百人被隔離　恐削弱白宮保安

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

疑競選活動釀禍！美特勤局逾百人被隔離　恐削弱白宮保安

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-14 07:08:20

▲外媒報導稱，美國特勤局有至少 130 人確診新冠肺炎，或因曾密切接觸確診者而被隔離，或許與選前頻繁的造勢活動有關。圖為特勤局員工近日於佛羅里達州的造勢現場進行維安等工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導稱，美國特勤局至少有 130 人確診新冠肺炎，或因曾密切接觸確診者而被隔離，或許與選前頻繁的造勢活動有關。圖為特勤局員工近日於佛羅里達州的造勢現場進行維安等工作。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選與相關活動過去 2 週進行的如火如荼，但數據顯示美國國內疫情也於此段期間更加失控，不只已連續 9 天全國新增確診人數破 10 萬，現在還傳出有約 130 名的特勤局（ United States Secret Service，簡稱 USSS ）職員被迫隔離，他們當中有些人已確診新冠肺炎，其餘則和確診者有過密切接觸。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《 CNN 》《美國之音》等外媒報導，川普總統在競選活動的倒數幾週持續跑競選時程表，自從他 10 月中旬出院並從新冠病毒的危機中康復後，陸續又舉行了近 50 次的競選集會，所到之州也多是新冠肺炎疫情嚴重的地區，造勢現場支持者不僅擠得密密麻麻，也很少有人佩戴口罩。出於維安等考量，每次活動前後，總有不少特勤局員工需一起赴現場，無形中也加劇了病毒傳播。
一位知情官員向《 CNN 》透露，所有參加競選活動的員工都在接受新冠病毒測試，但除了上層長官外，底下的人基本上不知道確切人數有多少。特勤局發言人則以保護隱私和安全為由，拒絕公佈有多少員工的病毒檢測呈陽性反應，或究竟有多少人被隔離。

《美國之音》則指出，受影響的特勤局職員數目至少有 130 人，佔特勤局核心保安隊伍的約 10% ，相信與川普選前頻繁赴各地造勢有關。川普光是在選前一天( 2 日)就去了 5 個地方，包含北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州、密西根州及威斯康辛州等，動用了 5 批特勤局職員隨行保護；總統當選人拜登當日亦曾到 2 個地方拉票，但動用到的特勤局人數相對比川普還少。

特勤局約有 1300 名職員負責保護白宮及副總統官邸，亦會於總統外出時隨行，外界憂心，若特勤局的感染狀況持續惡化，或將對白宮的保安造成影響。

在這之前，白宮已傳出有大批職員染病，包括幕僚長梅鐸斯（ Mark Meadows ）、川普的政治顧問李萬度斯基（ Corey Lewandowski ），以及川普的顧問兼律師波西（ David Bossie ）。

根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至台灣時間 14 日清晨 7 點，美國已有 10707397 人感染新冠肺炎、 244169 人因此病亡。其中德州和加州的確診數都已各破百萬，其餘各州的染病人數也在持續增加，疫況十分嚴峻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

  • 極力爭取！TikTok出售美國業務期限　獲准延長15天　
  • 超感人！印尼峇里島學校學費可以用「椰子」支付
  • 控賓州2大城有65萬張非法選票！川普律師：共和黨未監票
  • 相隔近6天　中國外交部終於祝賀拜登賀錦麗當選
  • 納瓦洛：無視敗選　白宮正為川普第2任期做規劃
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀