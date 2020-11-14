疑競選活動釀禍！美特勤局逾百人被隔離　恐削弱白宮保安

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一位知情官員向《 CNN 》透露，所有參加競選活動的員工都在接受新冠病毒測試，但除了上層長官外，底下的人基本上不知道確切人數有多少。特勤局發言人則以保護隱私和安全為由，拒絕公佈有多少員工的病毒檢測呈陽性反應，或究竟有多少人被隔離。
《美國之音》則指出，受影響的特勤局職員數目至少有 130 人，佔特勤局核心保安隊伍的約 10% ，相信與川普選前頻繁赴各地造勢有關。川普光是在選前一天( 2 日)就去了 5 個地方，包含北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州、密西根州及威斯康辛州等，動用了 5 批特勤局職員隨行保護；總統當選人拜登當日亦曾到 2 個地方拉票，但動用到的特勤局人數相對比川普還少。
特勤局約有 1300 名職員負責保護白宮及副總統官邸，亦會於總統外出時隨行，外界憂心，若特勤局的感染狀況持續惡化，或將對白宮的保安造成影響。
在這之前，白宮已傳出有大批職員染病，包括幕僚長梅鐸斯（ Mark Meadows ）、川普的政治顧問李萬度斯基（ Corey Lewandowski ），以及川普的顧問兼律師波西（ David Bossie ）。
根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至台灣時間 14 日清晨 7 點，美國已有 10707397 人感染新冠肺炎、 244169 人因此病亡。其中德州和加州的確診數都已各破百萬，其餘各州的染病人數也在持續增加，疫況十分嚴峻。
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