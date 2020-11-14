談防疫未多提選舉 川普：時間會證明、誰知下任政府如何
談防疫未多提選舉 川普：時間會證明、誰知下任政府如何
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-14 07:40:27｜update2020-11-14 08:15:41
美國大選結束已逾一週，根據美國媒體最新推估，民主黨候選人拜登或將獲得 306 張選舉人票，大幅領先川普的 232 張；而被多家外媒推算落敗的川普，則於當地時間 13 日針對新冠病毒疫苗發表談話，但並未多談選舉、未宣布敗選，也沒接受媒體提問，只說「時間會證明」。
川普當地時間 13 日於白宮玫瑰園發表講話，主題聚焦在新冠肺炎疫情，聲稱疫苗最快明年 4 月就能在全國普遍供應，除了紐約州；而知名製藥大廠輝瑞（ Pfizer ）及德國 BioNTech 聯手研發的疫苗，雖然很快就能獲得緊急使用的授權，不過輝瑞並未在政府的「曲率極速行動」（ Operation Warp Speed ）中，因此沒有獲聯邦政府的資助。關於現階段具體的抗疫措施，川普聲稱，沒人知道未來會發生什麼事、下任政府會怎麼做，但至少他領導的政府不會再次實施封城，因為這只會導致更多人死去，產生更多問題，如沮喪、失業、酗酒等，不過仍會對疫情保持警惕、小心應對。
川普的談話也被認為是選後他首次暗示自己或將敗選的事實，但對於下屆政府將由誰領導，川普只稱「時間會證明明年一月將由誰掌權」，後續也沒有回應傳媒的提問。
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