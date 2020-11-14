名家論壇》張銘祐／抗中政策很難一夕翻盤

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這些前提下，蓬佩奧已經引燃世界的共鳴，包含澳洲、德國、越南、印度…等，過去跟中國關係都非常密切，至今都已經產生了對抗中國入侵的共識，台灣在戰略上扮演的角色更是不言可喻，所以川普在大選時不斷的對台進行軍事實力的提升，甚至美國投票時，國會通過販售可戴彈無人機ＭＱ-9給台灣，下一任總統不管是誰，都很難改變這樣的政策延續性，頂多只是趨緩。
為什麼大家會預測是中國干預了美國選舉的可能性？因為在川普上任後對中國進行一連串的經濟制裁，加上這十個月武漢肺炎的蔓延，甚至第二波已經在加深中，歐洲疫情更是在這時候劇增，但是中國至今仍在推卸相關責任，反而製造了美、歐抗中的共識。當科技代工移動的時候，自然是移往周邊的開發中國家，尤其是越南、印度，變成美國在東南亞最重要的支持國。
光越南的北江省，過去是最貧困的地方，路面小條而老舊，路上牛隻亂竄，短短兩年間，已經開發了六百公頃的工業區，小路已經變成六線道，牛隻已經變成了重機具，ＡＰＰＬＥ、富士康（鴻海）、三星紛紛進駐，主要原因就是中美貿易戰，提早了這些科技廠的代工佈局，因為中國人口老化、薪資提高、政策不穩定、武漢肺炎…等因素。
中國國務院總理李克強，從六月開始一連串的呼籲與動作，可略知中國經濟情況並不如官方說的樂觀，從要發展地攤經濟、輔導生產增加農工進廠、興建平價宅、視察農民種麥情況，雖然有很多都是造假，但目的就是要維穩就業、脫離六億人口月均在一千元人民幣以下的貧困線，而且中國最恐怖的大概是債務危機。
雖然習近平在五中全會提出到2035年的經濟藍圖、小康計劃，甚至要發展「粤、港、澳、大灣區經濟平台」，但是中國的經濟榮景可能已經難以恢復，光深圳特區的龍崗，裡面打工的人紛紛離開，有些廠區宛如死城，因為貿易戰之下，代工廠接不到訂單，造成周邊經濟效益停擺，加上從七月十七日開始到十一月二日，中國廣西光要偷渡到越南打工的就有三千多起，要從友誼關出境到越南的每日有九百多位中國人，甚至傳出中國政府要築新的長城不讓中國人偷渡，秦始皇蓋長城是怕外敵（匈奴）入侵，現在習近平蓋長城是怕人民跑出去。
而最後是拜登擔任美國總統，是參眾議院兩黨不相上下的情況下，會產生制衡，加上美國期中選舉都有可能讓總統『跛腳』，拜登可能為了延續歐巴馬政策，重返「跨太平洋夥伴協定」（TPP），繼續聯合越南與周邊國家孤立中國，因為這次選舉最大的美國人民共識，就是『抗中』，而且另一個中國隱憂就是「粤、港、澳、大灣區經濟平台」的技術是要仰賴「中俄」合作，加上習近平上任後製造的族群對立，如果對美展現出示弱，都可能引發反作用力，加上地緣政治的關係，台灣的地位自然會提升。
這也是蔡英文政府釋放美豬進口的善意，才有最近展開的台美實質的經貿對話，也關係著美國政策延續性，在多邊貿易下，台灣的地位在什麼地方，因為抗中已經是不變的前提，而台灣的民主自由將會是指標性的地位，所以不管是誰當選美國總統，台灣政府如果能繼續沈穩不躁進，對於軍事、經貿發展只有大躍進跟緩慢前進兩種。
●作者：張銘祐／政治評論員
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