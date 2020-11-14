力挺偶像！川粉將赴華府示威　專家示警：極端份子或出席

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力挺偶像！川粉將赴華府示威　專家示警：極端份子或出席

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-14 09:20:39｜update2020-11-14 09:24:26

▲過去近 2 週的時間，支持拜登和川普的人馬已在全美交鋒多回。專家擔心，要來週六的川粉陣營示威恐有引爆新一波衝突的危險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去近 2 週的時間，支持拜登和川普的人馬已在全美交鋒多回。專家擔心，要來週六的川粉陣營示威恐有引爆新一波衝突的危險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普當地時間 13 日於白宮發表防疫簡報，暗示或有下任政府，但未坦承敗選，而美國媒體已對最終選舉結果做出預測，拜登料將以 306 票遙遙領先川普的 232 票而勝選。不過已有眾多的川普支持者彼此號召，要於週六前往華府示威，專家警告，有關活動或將吸引極端主義份子出席，加上或許也有反川普的民眾會到場踢館，呼籲民眾要提高警覺，以免擦槍走火。
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綜合《今日美國》等外媒報導，美國多個支持川普連任的「MAGA Nation」 (Make America Great Again )團體於社群媒體上號召，將於本週六在首都華盛頓哥倫比亞特區舉行大型集會，支持川普連任總統，針對選舉欺詐與不公提出抗議。川普至今未承認敗選，甚至提出無證據指控的行為，似乎也影響了川粉們的核心訴求；儘管集會本身應無風險，但專家警告，有關活動已在社交媒體上引起右翼圈子的熱議，擔憂該活動或隱藏著公共安全威脅。
美國非營利組織「美國媒體事務」( Media Matters for America )負責人卡魯松( Angelo Carusone )認為，這場活動可能會是極端分子和一些在線右翼媒體人物的臨時組合，希望能引起些許火花，而不論屆時與會人數多寡，他都擔心像「驕傲男孩」( Proud Boys )這樣的團體可能會與反示威者起爭執，進而引爆衝突。

包含「拒絕法西斯主義」在內的部分左翼組織已表示，將在川粉大會召開前 30 分鐘，於白宮以東的自由廣場（ Freedom Plaza ）集會，活動發起人之一的桑薩拉·泰勒（ Sunsara Taylor ）表示，他們將進行非暴力的大規模抗議活動，但這不代表他們面臨威脅或恐嚇時就會退縮。

華盛頓哥倫比亞特區市長穆里爾·鮑澤（ Muriel Bowser ），以及大都會警察局（ Metropolitan Police Department ）皆強調密切監測事態發展，並會適當回應，但不會提供人數估計；同時通告市區將封閉部分道路並限制停車，提醒公眾勿在任何示威現場及 1000 英尺範圍內攜帶槍支。

過去 2 週，川普與拜登的支持者已在全美多州走上街頭，並鎖定計票中心等地標進行抗議。分析指出，無論最終誰勝誰負，這場大選都會撕裂美國社會，如何弭平對立與衝突，讓美國人不分種族、宗教、文化，都能再次團結，將是對繼任者智慧的重大考驗。
 
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