牛肉麵風波延燒！沈富雄爆：丁怡銘要拉「超級大咖」下來

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牛肉麵風波延燒！沈富雄爆：丁怡銘要拉「超級大咖」下來

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 09:54:54

▲丁怡銘日前爆發的牛肉麵事件持續延燒，沈富雄昨（13）日也指出，丁怡銘是要用馬英九的「萊牛」合理化民進黨的「萊豬」。（左圖，行政院提供／右圖，翻攝自沈富雄臉書）
▲丁怡銘日前爆發的牛肉麵事件持續延燒，沈富雄指出，丁怡銘是要用馬英九的「萊牛」合理化民進黨的「萊豬」。（左圖，行政院提供／右圖，翻攝自沈富雄臉書）

行政院發言人丁怡銘近日指控北市牛肉麵冠軍店家使用「萊牛」，使業者遭網友狂刷負評，而該業者「皇家傳承牛肉麵」也公布檢驗報告自清。丁怡銘事後火速道歉，並向業者訂購100份牛肉麵以示誠意，卻又被抓到收據出現「行政院統編」，之後才重下一份訂單。釀出爭議，蘇貞昌昨（13）日直接登門向店家道歉，對此，沈富雄也指出，丁怡銘是要用馬英九的「萊牛」合理化民進黨的「萊豬」。

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前立法委員沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中提到，他認為丁怡銘並沒有要害牛肉麵店的意思，因為他個性就是這樣。而丁怡銘顯然是蘇貞昌的愛將，所以蘇現在並沒有說重話，而是說「知過能改」，但這是非常違背蘇的個性，他認為蘇私底下一定是痛罵了丁一場。

▲沈富雄昨（13）日在節目《少康戰情室》中發表看法。（圖／翻攝自少康戰情室YouTube）
▲沈富雄昨（13）日在節目《少康戰情室》中發表看法。（圖／翻攝自少康戰情室YouTube）
沈富雄也提到，他認為行政院發言人由不同的人來當，就會有不同的表現，所以他認為發言人之間的不同，比內閣特性的不同「還要來得重」。他認為丁怡銘就是輕挑，因為做為一位發言人，不僅學問要好，底氣也要夠穩，「不該講話時，你就少講話」。

沈富雄也表示，這也並非丁怡銘第一次犯錯，他上次犯錯是指蘇貞昌跟唐鳳的對話在調情，「你能夠講你的長官在調情嗎」，這很奇怪，就是講話不知節制。而這次的發言並不是針對牛肉麵店，「他這是要把馬英九拉下來，他現在就是用馬英九的萊牛，來合理化他的萊豬」。

▲沈富雄昨（13）日在節目《少康戰情室》中提到，丁怡銘是要將馬英九拉下來。（圖／翻攝自少康戰情室YouTube）
▲沈富雄昨（13）日在節目《少康戰情室》中提到，丁怡銘是要將馬英九拉下來。（圖／翻攝自少康戰情室YouTube）
而丁在此事件又說到冠軍店，這就愈扯愈遠了，「連冠軍牛肉麵店都使用萊牛，那這個萊豬就好像相對不重要」，沈富雄坦言，若這一套邏輯是用在發言人的腦中是這樣形成的話，「會是一個很脆弱的戰鬥方式」。（編輯：郭佩蓉）
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