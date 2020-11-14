牛肉麵風波延燒！沈富雄爆：丁怡銘要拉「超級大咖」下來

行政院發言人丁怡銘近日指控北市牛肉麵冠軍店家使用「萊牛」，使業者遭網友狂刷負評，而該業者「皇家傳承牛肉麵」也公布檢驗報告自清。丁怡銘事後火速道歉，並向業者訂購100份牛肉麵以示誠意，卻又被抓到收據出現「行政院統編」，之後才重下一份訂單。釀出爭議，蘇貞昌昨（13）日直接登門向店家道歉，對此，沈富雄也指出，丁怡銘是要用馬英九的「萊牛」合理化民進黨的「萊豬」。

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前立法委員沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中提到，他認為丁怡銘並沒有要害牛肉麵店的意思，因為他個性就是這樣。而丁怡銘顯然是蘇貞昌的愛將，所以蘇現在並沒有說重話，而是說「知過能改」，但這是非常違背蘇的個性，他認為蘇私底下一定是痛罵了丁一場。

▲沈富雄昨（13）日在節目《少康戰情室》中發表看法。（圖／翻攝自少康戰情室YouTube）

沈富雄也表示，這也並非丁怡銘第一次犯錯，他上次犯錯是指蘇貞昌跟唐鳳的對話在調情，「你能夠講你的長官在調情嗎」，這很奇怪，就是講話不知節制。而這次的發言並不是針對牛肉麵店，「他這是要把馬英九拉下來，他現在就是用馬英九的萊牛，來合理化他的萊豬」。