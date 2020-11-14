火星順行「4星座」好運爆棚！第4名手氣超旺　快衝彩券行

從9/10就開始逆行的「火星」，終於在昨（13）日於守護星座「白羊座」恢復順行了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書表示，過去情緒暴走、事情脫軌的危機終於解除，火星代表的行動力、災難、橫禍和衝動等，也能得到緩解。

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另外，火星也是占星中的第二大凶星，因此火星恢復順行也代表災厄退去、否極泰來喔！跟著艾菲爾老師一起看，火星順行後成功「轉運」的星座有哪些，看看自己有沒有上榜吧！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

第四名、天秤座

火星恢復順行後，天秤將能享有心想事成的好運！你在愛情、事業、財運上的渴求，都有望順利實現，無論是單身者收到喜歡的人求愛，或有人送你你想要很久的包包彩妝，求職者也能順利應徵上待遇福利都非常不錯的公司、甚至連買彩券都能幸運得獎。特別是愛情運最是明顯，火星在你的「婚姻宮」恢復順行，讓你在感情上能成功得償所願，事不宜遲，今天就趕快約你的愛人出來約會吧！





第三名、金牛座





火星恢復順行後，金牛能成功輓回過去所留下的遺憾，不管是想復合的舊愛、久未聯絡的過去摯友、沒談成的合作、過去失利的考試面試、弄丟的貴重物品，甚至是自己與家人的健康，都能在火星順行後順利輓回，悲劇成功變成喜劇、破鏡終於得到重圓。所以心中還有遺憾的你，一定不要輕易放棄，火星順行能帶給你彌補遺憾的能量，你很快就能得到圓滿結局。





第二名、巨蟹座





火星恢復順行後，巨蟹得到的是生活上各種無處不在的好運。過去有如衰神附體的你，火星順行後終於好運起來！各種生活上的小確幸紛紛降臨，特別是火星在你的「官祿宮」恢復順行，巨蟹的事業發展可說是風生水起，和同事、領導相處融洽，且只要是你推薦的，客戶通通都買單，讓你業績幾乎是不用煩惱了。而順利的事業更是為你帶來旺盛正財，請巨蟹好好把握這火星順行的事業好運吧！





第一名、白羊座





火星恢復順行後，白羊過去的各種暴怒失控、說錯話的狀況終於解除，你明顯感覺到運勢逐漸變好，每一天都比前一天還要更好運！特別是將有貴人降臨，讓你陸續認識各種職業、興趣、地位的朋友，他們非常疼你，你有什麼困難都熱心相助，不管是工作求職的困境、想脫單、與伴侶吵架、或是金錢方面不太理想… 等，任何你感到無助的地方，都會有貴人降臨來替你解決，讓你深深感受到有人罩著的美好。火星順行後，身為守護星座的白羊終於可以揚眉吐氣、迎來新生！





12星座【火星順行】好運關鍵詞





白羊【好運翻身】金牛【得償所願】





雙子【儲蓄增加】巨蟹【事業得意】





獅子【身體健康】處女【柳暗花明】





天秤【愛情好運】天蠍【工作順利】





射手【人財兩得】魔羯【小人退散】





水瓶【諸事順遂】雙魚【財運爆棚】





請同時參考太陽、上升星座。

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】