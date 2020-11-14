F-5戰機特檢後復飛　空軍司令熊厚基率先同乘

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F-5戰機特檢後復飛　空軍司令熊厚基率先同乘

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-14 11:59:32

F-5戰機復飛
▲F-5戰機特檢後首批飛行1批2架次，空軍司令熊厚基上將同乘。（軍聞社記者周昇煒攝）
10月底一架F-5E戰機於台東外海失事墜海，飛行員朱冠甍殉職，空軍立即對該型機實施全面特檢。今（14）日F-5型機空軍台東基地首度復飛，空軍司令熊厚基上將為了以實際行動提振軍心，還特地率先同乘飛行。熊厚基說，「我相信F-5型機安全、能飛，所以我願意率先同乘飛行。」
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在朱冠甍殉職事件發生後，空軍台東基地全體官兵投入特檢工作，技勤人員執行發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹（腐）蝕防護等各項檢查，經過儀電測試及跑道試滑後，今天進行首批試飛任務。
今天首次飛行任務1批2架次，機號5403的F-5戰機早上8點50分起飛，前座為飛行員劉劍鴻中校，熊厚基坐在後座。在執行完成預定的空中課目後，戰機在上午9點30分落地滑回停機坪。

熊厚基指出，這次同乘最主要的目的，就是希望告訴國人，空軍F-5戰機是值得信賴的飛機，空軍全體官士兵捍衛領空、守護家園的信念沒有一絲一毫鬆懈。

▲F-5戰機落地後在地面滑行，熊司令比「讚」肯定空地勤人員付出辛勞。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲F-5戰機落地後在地面滑行，熊司令比「讚」肯定空地勤人員付出辛勞。（軍聞社記者周昇煒攝）
 

「每一起飛安事件都是我們最不願見到的痛。」熊厚基表示，他是空軍司令，也是一位由國家培養出來的「戰鬥機飛行員」，他深知每位飛行員從遴選、培育與訓練都非常嚴格，也非常不容易。

熊厚基說，飛行員是國家寶貴的人才，更是每個家庭的重要支柱，為了確保戰機安全起降，空軍長年推展「風險管理」、「基地安全」、「計修備料」及「緊急狀況應變處置」等作法，就是希望竭盡所能避免任何意外發生。

熊厚基也說，F-5型機能捍衛台海領空超過35年，絕非偶然或憑藉運氣做到，而是仰賴空軍後勤團隊的維護保養，機隊才能順利運作迄今，是全體空、地勤官兵共同努力的成果。

熊厚基表示，空軍健兒以捍衛領空、守護家園為職責與使命，國家的空防，絕對不會有一分一秒的間隙，希望國人給予每位盡忠職守的官兵肯定與鼓勵。
▲空軍司令熊厚基上將與空地勤官兵合影。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲空軍司令熊厚基上將與空地勤官兵合影。（軍聞社記者周昇煒攝）
 
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