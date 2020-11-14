F-5戰機特檢後復飛　空軍司令熊厚基率先同乘

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今天首次飛行任務1批2架次，機號5403的F-5戰機早上8點50分起飛，前座為飛行員劉劍鴻中校，熊厚基坐在後座。在執行完成預定的空中課目後，戰機在上午9點30分落地滑回停機坪。
熊厚基指出，這次同乘最主要的目的，就是希望告訴國人，空軍F-5戰機是值得信賴的飛機，空軍全體官士兵捍衛領空、守護家園的信念沒有一絲一毫鬆懈。
「每一起飛安事件都是我們最不願見到的痛。」熊厚基表示，他是空軍司令，也是一位由國家培養出來的「戰鬥機飛行員」，他深知每位飛行員從遴選、培育與訓練都非常嚴格，也非常不容易。
熊厚基說，飛行員是國家寶貴的人才，更是每個家庭的重要支柱，為了確保戰機安全起降，空軍長年推展「風險管理」、「基地安全」、「計修備料」及「緊急狀況應變處置」等作法，就是希望竭盡所能避免任何意外發生。
熊厚基也說，F-5型機能捍衛台海領空超過35年，絕非偶然或憑藉運氣做到，而是仰賴空軍後勤團隊的維護保養，機隊才能順利運作迄今，是全體空、地勤官兵共同努力的成果。
熊厚基表示，空軍健兒以捍衛領空、守護家園為職責與使命，國家的空防，絕對不會有一分一秒的間隙，希望國人給予每位盡忠職守的官兵肯定與鼓勵。