紐時：以色列特工在伊朗擊殺蓋達二把手
中央社
calendar_today2020-11-14 13:56:01
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）紐約時報（NewYork Times）報導，以色列特工今年8月7日依美國指示，在伊朗擊斃極端組織蓋達的二把手，此人被控在幕後協助策劃1998年美國駐非洲兩處大使館炸彈攻擊案。
紐時今天引述情報官員的說法報導，3個多月前，兩名騎摩托車的男子在伊朗首都德黑蘭開槍擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）的阿布杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah），他平常使用的假名是馬士禮（AbuMuhammad al-Masri）。報導指出，出生於埃及的馬士禮被視為蓋達組織現任首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahri）可能的繼任者，他身亡的消息隱瞞到今天才為人所知。目前還不清楚美國在這場擊殺案中扮演什麼角色。
紐時提到，美國當局多年來一直在伊朗追蹤馬士禮及其他蓋達分子。
一名匿名美國官員接受路透社訪問時，不願證實紐時報導內容的任何細節，也不說明美國是否參與其中。白宮國家安全會議則尚未置評。
根據紐時報導，馬士禮與女兒當時一起被殺，他女兒是前蓋達領袖賓拉登（Osama bin Laden）之子韓薩（Hamza bin Laden）的遺孀。賓拉登策劃了2001年9月11日針對美國的連環攻擊事件，成為美國眼中頭號要犯，2011年在巴基斯坦死於美軍突襲。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1091114