快訊／3例境外移入確診　自菲國、印尼及克羅埃西亞入境

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快訊／3例境外移入確診　自菲國、印尼及克羅埃西亞入境

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-14 14:07:36｜update2020-11-14 14:10:17

▲新冠肺炎示意圖。（圖／取自 Pixabay ）
▲國內再增3例新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／取自 Pixabay ）
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例（案599至601），分別自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境。而累計國內新冠肺炎確診達600例，其中508例為境外移入。
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指揮中心發言人莊人祥表示，案599為40多歲本國籍女性，今（2020）年2月上旬至菲律賓探親，10月29日返台，入境迄今無症狀，11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性；為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性（Ct值33），於今日確診。個案是於檢疫期滿搭車返家途中接獲陽性通知，後續經調查個案座位旁無其他乘客，亦無與他人交談，且個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。
此外，莊人祥指出，案600為30多歲印尼籍女性移工，11月7日來台工作，入境時無症狀，集中檢疫所檢疫期間，於11月9日出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，因症狀持續，11月13日採檢通報，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共42人，其中同班機前後二排座位旅客29人及同車接觸者1人，列居家隔離；同班機機組員12人因有適當防護，列自主健康管理。

至於案601為40多歲克羅埃西亞籍男性，平時即有鼻子過敏情形，今年7月曾出現症狀，並於克羅埃西亞確診武漢肺炎，隔離14天後症狀緩解，且經複驗陰性故解除隔離。個案本次因受台灣公司聘請，於10月29日來台工作，入境時無症狀，並持有登機前3日內陰性報告。個案居家檢疫期間，曾於11月1日出現鼻塞症狀，自認是過敏故未通報；11月13日檢疫期滿，因臺灣公司要求，同日自費採檢，並於今日確診。目前已掌握個案接觸者共3人，為公司同事，因曾與個案共餐，列居家隔離。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計105,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含103,959例排除），其中600例確診，分別為508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、535人解除隔離、58人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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