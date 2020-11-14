快訊／3例境外移入確診　自菲國、印尼及克羅埃西亞入境

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此外，莊人祥指出，案600為30多歲印尼籍女性移工，11月7日來台工作，入境時無症狀，集中檢疫所檢疫期間，於11月9日出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，因症狀持續，11月13日採檢通報，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共42人，其中同班機前後二排座位旅客29人及同車接觸者1人，列居家隔離；同班機機組員12人因有適當防護，列自主健康管理。
至於案601為40多歲克羅埃西亞籍男性，平時即有鼻子過敏情形，今年7月曾出現症狀，並於克羅埃西亞確診武漢肺炎，隔離14天後症狀緩解，且經複驗陰性故解除隔離。個案本次因受台灣公司聘請，於10月29日來台工作，入境時無症狀，並持有登機前3日內陰性報告。個案居家檢疫期間，曾於11月1日出現鼻塞症狀，自認是過敏故未通報；11月13日檢疫期滿，因臺灣公司要求，同日自費採檢，並於今日確診。目前已掌握個案接觸者共3人，為公司同事，因曾與個案共餐，列居家隔離。
根據指揮中心統計，截至目前國內累計105,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含103,959例排除），其中600例確診，分別為508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、535人解除隔離、58人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。