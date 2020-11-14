NBA／公然詢問想加入敵隊　溜馬一哥否認：我愛我隊友

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NBA／公然詢問想加入敵隊　溜馬一哥否認：我愛我隊友

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-14 13:07:00

▲Victor Oladipo（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬一哥Victor Oladipo傳出想離隊，但近日矢口否認。（圖／美聯社／達志影像）
溜馬一哥Victor Oladipo遭爆多次當著隊友得面，公然向對手詢問加入球隊一事，似乎在溜馬待得不開心，根據美國媒體報導他本人出面澄清，那些傳聞都不是真的，「我愛我的隊友」。
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Oladipo告訴《The Athletic》記者Shams Charania，「我知道有人說我和其他球員說，能不能把我交易過去。那不是真的。我愛我的隊友，我珍惜待在印第安納的石棺，我專注於帶領這支球隊獲得冠軍頭銜。」
Oladipo也表示很高興能在新任主帥Nate Bjorkgren的執教下打球，最近2周他們積極進行對話。

Oladipo被爆出，上季例行賽出戰暴龍、尼克和熱火隊時，曾向這些隊的球員詢問，「我能過去跟你們一起打球嗎？」讓溜馬隊友心生不滿向媒體爆料。
現年28歲的Oladipo和溜馬合約只剩下最後1季，若這個休賽季提前續約，最多可蝦欠4年1.129億美元合約，若待明年成為自由球員，他可獲得更大合約，與溜馬簽下最多5年1.956億美元，或他隊簽下最多1,45億美元合約。
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