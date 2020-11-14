噴香水學問大！專家：別直接碰皮膚　「這部位」更要注意

現代人十之八九都會噴香水，不管是正式或非正式的場合都有，對於某些人來說，香水甚至就像是件華麗的衣服一樣，既能展現個人魅力，又可隱蔽自身體味。一般來說，我們都會將香水噴在手肘與後頸部等地方，不過，你知道噴香水應該留意哪些事嗎？近日「毒理學權威」招名威教授就在臉書分享「香水正確的使用方法」，他建議，香水別直接噴灑在皮膚上，尤其是「腋下」。

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招名威在臉書談及噴香水的學問，他表示，所有市售香水都不建議直接噴到皮膚上，因為無論標榜多天然的成分，它們依舊是化學物質，噴多了，保證不會有好處。且對於皮膚較敏感者，噴過香水後，不小心在陽光下稍微多曝曬一下下，就會出現過敏、發癢、紅腫與色素沉澱的狀況，這是一種「皮下發炎」現象，簡稱「光敏感」反應，嚴重者甚至會有接觸性皮膚炎，以及眼睛、上呼吸道不適、鼻塞的情形。

另外，網路謠傳，把香水噴灑在腋下，就可以遮蓋住惱人的體味，其實大家可以做個實驗，「你把香水拿去噴垃圾桶，你覺得你會聞到什麼味道？就是香味加上臭味的第三種味道！」招名威解釋，由於香水的化學結構和垃圾臭味的化學結構是獨立個體，在空氣中香水味不會去影響臭味，但這兩種結構卻可以在我們的鼻腔黏膜上一起達到「協同作用」，產生一種既非香味，也非原本臭味的第三種味道。



▲「毒理學權威」招名威教授分享香水的正確噴法。（圖／翻攝自招名威教授臉書）

招名威指出，根據統計，這個所謂的第三種味道，通常都不太讓人愉悅，「你覺得香水可以遮蓋狐臭嗎？答案當然是『不』」。所謂的狐臭，其實就是腋下汗腺所製造出來的分泌物，其中包含汗水、油脂、沒用的蛋白質等人類不要的排泄物，若沒有清理好，腋下很容易會孳生細菌或黴菌，就會散發狐臭，香水是無法掩蓋這種刺鼻味的，且香水加上狐臭會產生「比臭更臭」的味道。





而對於許多人說香水裡含有酒精，可以殺菌，因此可直接噴灑在腋下這個迷失，招名威招提醒大家，這是錯誤的觀念，因為香水中的酒精濃度太低，不足以殺死細菌，且香水一次噴太多，會刺激呼吸道，造成鼻腔發炎、鼻塞、氣喘、流鼻水、頭痛等類似感冒的症狀。他並分享香水的正確使用法，包括：在選購香水時，應該先把香水噴灑在硬紙卡上，並將紙卡距離鼻子約30公分處，在空氣中揮動，比較容易判斷味道是否適合自己。





其次，香水建議噴灑在衣服上，避免與皮膚直接接觸，若需要使用在肌膚上，也建議輕輕噴灑在陽光無法直射的地方，包括：手腕或耳後，確認肌膚不會產生過敏症狀後再使用。而若使用香水後發現皮膚出現不適，記得先用清水洗淨該部位，2小時內症狀無改善，應盡速前往皮膚科就診。招名威也提醒大家，適量的使用香水，可以提升你的生活質感，但用量過多，卻是百害無益處。（編輯：許苡晴）