國巨大發三廠動土　陳其邁：歡迎加碼投資高雄

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典禮儀式由國巨董事長陳泰銘親自主持，並邀請高雄市陳其邁市長、經濟部長王美花、成功大學校長蘇慧貞、工業局長呂正華、投資台灣事務所執行長張銘斌，以及立法委員邱志偉、許智傑、林岱樺及等貴賓蒞臨，一同見證國巨回台擴大投資高階生產基地及全球研發中心，持續執行「根留台灣，佈局全球」的企業策略。
王美花表示，國巨是全球最大的晶片電阻（R-chip）、鉭質電容（Tantalum）的廠商，陶瓷電容（MLCC）產能更位居全球第三，最近也併購了美國基美，在電容的布局更完整，大發三廠是台商回台投資的一個重要指標，就有高達兩百五十五億的投資，加上國巨其他子公司的投資，在台灣台商回台的大專案裡面就有三百多億的投資，非常高興看到國巨響應台商回台投資。
國巨公司近年陸續展開一系列的在台投資活動，未來利基型及高端產品將以台灣為生產及研發重心，因應高階車用，工業、醫療、航太，5G /loT發展所需，除了今日動工的大發新廠禮，並將加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線以提升量能及優化產品組合。
大發三廠未來初期將規劃擴充高階MLCC（陶瓷電容）生產線，生產高階智慧型手機用的高容MLCC、工業用的高壓MLCC、車用高可靠度MLCC及高頻5G用MLCC，月產能可達200億顆並整合國巨、基美、普思等高階製程及技術，配備高階研發設備，並建立全球MLCC研發中心，持續強化國巨集團在關鍵電子零組件的技術發展。
針對大高雄未來的計畫，高雄市長陳其邁表示，昨（13）日已跟一些國內外的大型的5G、AIOT的廠商，包括電信營運商、系統整合業者，還有雲端的提供者有一場座談會，針對未來5G、AIOT的發展，未來在亞洲新灣區會打造台灣第一個端對端、最完整的試驗場域，也會有很多廠商會來高雄投資，十一月底請大家拭目以待。
陳其邁說，國巨陳董事長三百多億的投資落腳在這裡就兩百億，國巨公司在高雄大概會有六千到七千的就業人口，高雄市政府會提供最好的土地、水電等所有的服務，期待陳董事長繼續加碼投資高雄，歡迎熱愛故鄉的廠商、歡迎對於全球具有競爭力的高階製造廠商投資高雄，投資台灣事務所提供單一窗口對接廠商的方式非常重要，所以特地把經發局長廖泰翔找到這裡，笑說「投資高雄事務所執行長」就是廖泰翔，歡迎所有的國際廠商能夠投資高雄，也拜託王美花部長幫忙推薦，加碼投資高雄。