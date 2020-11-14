國民黨不下架抖豬片 蘇貞昌：引起社會恐慌不應該
記者鄭宏斌／綜合報導
calendar_today2020-11-14 13:14:16｜update2020-11-14 13:33:26
國民黨PO出「小豬狂抖片」，指涉萊克多巴胺造成的危害，雖遭民進黨抨擊、仍不下架。對此，行政院長蘇貞昌今（14）日受訪表示，美國動保團體已經明白告訴國民黨，說這影片是為了要提倡對於不人道的屠宰，要讓大家重視，跟萊克多巴胺無關。國民黨移花接木、還不下架，對政黨形象不好，引起社會恐慌，更是不該。
蘇貞昌指出，有關國民黨播放的影片，美國動保團體已經明白告訴他，說這影片是為了要提倡對於不人道的屠宰，要讓大家重視，甚至於提倡吃素，而且特別表明這跟萊克多巴胺無關。蘇貞昌批評，國民黨明知，還如此移花接木、散布，被指出來後還不下架，這樣的作為，對於一個政黨形象並不會是好的，而且用這樣來讓人民不安，引起社會恐慌，這個行為更是不該。
蘇貞昌上午前往嘉義縣，出席「政府把關 學生健康-學校午餐全面採用國產食材」宣示儀式。蘇貞昌說，孩子就是我們的未來，孩子在學校中能吃到好的營養午餐，是大家要一起努力的。蔡英文總統非常重視孩子在學校要安全、要舒適，所以不但所有的危險教室都已經改善完畢，同時，在2022年的2月底前，所有的中學、小學班班有冷氣。
蘇貞昌指出，政府更是對於孩子在學校的營養午餐非常重視，不但要對所有的食材非常重視，而且今天特別來謝謝團膳團體、所有的食材供應者、辛苦的農民朋友、關心的家長、甚至公民團體等等，大家都一起來重視。未來對於契約，會要求非常的嚴格，百分之百，同時查驗清楚。蘇貞昌還說，為了展示決心，政府更是要把相關的補助從每人每餐3.5元提高到6元，可以說是大大的提高，但同時也是大大的要求，往後我們孩子在學校的營養午餐，都一定要用本國的食材，包括蔬菜、肉品、水果，而且都要經過最嚴格的檢驗。