NBA／為了球迷還是賺錢？勇士老闆打算投8億作病毒檢測

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NBA／為了球迷還是賺錢？勇士老闆打算投8億作病毒檢測

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-14 13:18:14

NBA Finals Cavaliers Warriors Basketball
▲勇士老闆Joe Lacob打算投入3000億美元。約8.5億台幣，用於新冠肺炎檢測，好讓球迷進場。（圖／美聯社／達志影像）
NBA目標新賽季開放球迷進場，金州勇士更積極計畫，美國媒體報導，勇士老闆Joe Lacob打算投入3000萬美元(約8.5億新台幣)用於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）的快速檢測，讓球迷安全地進場觀賽。
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根據《ESPN》記者Ramona Shelburne報導，勇士提出一項野心勃勃的計畫，打算向政府申請開放50%的球迷進場觀賽，將投入3000萬美元用於病毒檢測設備，每天可完成1萬次快速檢測，且能在15分鐘得到結果，準確率達99%以上。
Lacob在加州大學洛杉磯分校取得公共衛生學士學位，他的創投事業也是從生技產業開始，「希望大家理解，這不是勇士只想賺更多的錢。是的，我們努力讓球迷進場並獲得收入，但也嘗試設立一個標準，向世界展示如何安全地做到這點。」

Lacob表示體育、娛樂等產業有成千上萬的人因疫情而失業，不得不想出辦法解決，「你無法在沒有球迷的情況下維持聯盟，你可能可以撐個一年，但之後呢，若這樣持續幾年，可能就沒有NBA了。」
不過也有其他人持反對意見，表示這些檢測設備應該用在更急迫的情況下，而不是為了看一場NBA球賽。
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