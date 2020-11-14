蓬佩奥說台灣非中國一部份 蘇貞昌：讓國際知道事實
記者鄭宏斌／綜合報導
calendar_today2020-11-14 13:32:34
美國國務卿蓬佩奧日前發表挺台言論，他在接受訪問時說，台灣不是中國的一部份。對此，行政院長蘇貞昌今（14）日受訪時說，謝謝美國在這一段期間以來，大大的讓國際知道整個事實。
蘇貞昌說，謝謝美國的國務卿講出事實，這個事實在過去是事實、在現在是事實，在未來，所有2300萬台灣人也一定會為維護國家主權、為保護國人安全，台灣不是中國的一部分，繼續堅持奮鬥。同時也謝謝美國在這一段期間以來，大大的讓國際知道整個事實。蘇貞昌指出，同時在蔡英文總統領導下，國人同胞一起努力，非常大力地進展台美關係，所以謝謝美國的兩黨國會議員，一再地在美國國會參、眾兩院，高比例、甚至於全體一致通過友台法案。美國的政府很多友台的動作，積極改善兩國之間的關係，像這個月再過6天就要開台灣跟美國經濟繁榮夥伴的會議，不但我們派團到美國實體參與，同時兩邊也進行視訊會議，這都是非常具體、有效的進展，也是對台灣走向世界，台灣的貨品能夠銷售出去最有利。蘇貞昌表示，所以唯有舉國全體同胞團結努力，在蔡總統領導下，台灣不但要在世界有一席之地，而且經過大家努力，一定會愈來愈美麗。