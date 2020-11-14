桌球／男子世界盃 莊智淵對中國球王吞12連敗、無緣8強
桌球／男子世界盃 莊智淵對中國球王吞12連敗、無緣8強
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-14 13:54:33｜update2020-11-14 14:03:30
2020男子世界盃桌球小組賽在山東威海舉行，我國桌球好手莊智淵今(14)日16強淘汰賽抽中籤王，遭遇3屆世界盃冠軍、現任世界球王樊振東，最終直落4無緣晉級8強。接著，第5種子林昀儒將首度現身。
莊智淵生涯第16度參加世界盃，昨天一日兩戰，首場小組賽雖以1：4不敵世界排名15的英國一哥Liam Pitchford，但第二戰驚險以4：3拍落美國小將Jha Kanak，小組賽1勝1敗，挺進16強。無奈籤運不佳，16強抽中籤王、尋求3連霸的樊振東，此役莊智淵努力緊咬落後，但總被樊振東逮住機會連續得分，，最終5:11、9:11、8:11、6:11吞敗，無緣打破對戰不勝魔咒，苦吞對戰12連敗。
世界排名第7的林昀儒高居本屆第5種子，不須參加小組賽，直接晉級16強，今天首度出場，將對戰世界第16、德國Patrick Franziska。樊振東賽後表示，很久沒跟莊智淵對打，整個人調動還是不錯的，成為致勝關鍵，因為疫情許久未有國際賽，「很久沒比賽，第一場還是有點不適應，不確定，希望一場比一場更好。」