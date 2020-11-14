紅單轉讓炒作掀政府打房？李文科：應打不當得利投機客
紅單轉讓炒作掀政府打房？李文科：應打不當得利投機客
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-14 14:12:36
近來房市回溫，部分投機客以預售屋紅單轉讓作為炒房工具，使得內政部與財政部雙雙表示，將要積極整頓房市炒作，隱然傳出一股政府即將「打房」的煙硝味﹔桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科表示，不應該因為少數的個案的操作就打房，該打的是不當得利的投機客，明定在簽訂銷售契約後不得轉讓，徹底杜絕紅單炒作、逃稅、漏稅等不法情事，才有助房市的健全發展。
李文科指出，全球在新冠肺炎的瘋狂肆虐下，台灣還能創出傲人防疫成績，並相對穩定發展出房市的逆勢成長，這不僅展現了台灣的經濟實力，也證明了台灣民眾在台灣置產的強烈意願。政府不應該僅因少數投機者的不當行為就興起全面打房的念頭。李文科強調，股市破萬點，車市也從常態性的35萬量驟升至40萬輛，卻從來無人提出要打股、打車。李文科說，回顧歷史，過去曾經出現9年超過40萬棟的大量，但近年房市交易花了5年時間才從24.5萬棟回到37萬棟，算是緩慢理性的成長，政府在這個時機點提出打房議題，很像是班上一人遲到，就讓全班同學跟著罰站一樣，不公平也不合理。
李文科也說，今年除了地價上漲約一至三成之外，缺工問題嚴重造成營建成本大增約15%，粗略計算如果將此漲幅反應至房價，相當每坪要接近1萬元。南部甚至出現為了將工人留在工地，老闆抱著大把現金在現場發日薪，不但工資給雙倍，工作六天還發七天工資的情況。李文科說，政府應該正視缺工的問題，否則未來建商逾期交屋的情況恐怕更加嚴重。李文科認為，建築業一直以來都是政府最大課稅的加工機器，如果缺工問題不解決，一個案子拖上4-6年，平均下來每年的利潤非常微薄。政府應該針對問題解決，明定在簽訂銷售契約後不得轉讓，徹底杜絕紅單炒作、逃稅、漏稅等不法情事才能根本解決問題。政府應有「藏富於民」的思維，提供人民更多理財管道和工具，不要出現問題就動輒打房，一昧打房只會抹煞了正派業者的努力和貢獻。