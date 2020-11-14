唐寶寶與偏鄉學童相見歡　學員：希望之後還能再見面

唐氏症基金會、元大文教基金會今(14)日舉行「2020元大文教基金會幸福日－偏鄉學童與心智障礙者共融體驗」活動，由唐氏症基金會「天生我才台中南屯站」和「天生我才台中霧峰站」的學員指導福民國小學童「手工皂製作流程」，讓彼此有機會相互了解，「原來我們的距離並未如此遙遠」。

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唐氏症基金會表示，「小作所」主要提供心智障礙者自立生活訓練及作業技能培養，目前唐氏症基金會在台中共經營兩間小作所，可提供40名心智障礙者服務。今天只見小作所學員帶著福民國小學童完成各個流程步驟，還不時提醒相關技巧及注意事項，孩子們紛紛驚呼，原來看似簡單的手工皂，背後藏著許多人的努力，經過教保員多次訓練、學員不懈練習，才能完成一顆成品。尤其是修皂、包膜，被孩子們公認是最困難的步驟，需要大量專注、手部肌張力穩定，稍微一分心，皂面、包膜便無法平整。

對於手工皂流程體驗，執行長楊荊蓀表示，「小作所學員的努力，讓人欽佩。每個步驟，都看到他們的堅持，一步步屏氣凝神，希望能把事情做到最好，這樣的他們，絕對需要大家關注、支持。基金會將持續推動公益，盼望能助他們一臂之力。」互動過程中，不時傳出笑聲，許多學員、學童成為好朋友。





小作所學員小勝表示，「謝謝今天大家來看我們，很開心，希望之後還能再見面，大家一起做皂、吃飯、跳舞」。





小作所提供心智障礙學員學習職場工作態度的環境，教保員依據學員專長、特性，將學員分至適合的組別，學員在小作所內需打卡上下班，不可遲到早退；學習和其它學員溝通、相處，以及情緒控管，期待他們有一天可以達成「進入職場」的夢想。





小昀目前在天生我才台中南屯站接受服務，經由教保員的支持和協助，她的口語能力從原先沒幾句的單字，漸漸進步到幾個詞彙，現今已可完整說出語句，並且讓人理解。家長感受到小昀的轉變，備感欣慰。小昀的父親表示，「看到孩子進步，無非是家長最開心的事。感謝小作所教保員用心、用愛來教導孩子，點點滴滴，家長都能感受。





依據身心障礙者勞動狀況調查顯示，台灣地區15歲以上身心障礙者有112萬8,822人，其中失業率為8.1%，相較於一般勞工的失業率則為3.96%，顯示了身心障礙者就業不易。扭轉大環境趨勢困難，但唐氏症基金會仍不斷努力，相信只要將學員的能力訓練好，就多了一分進入職場的機會。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，學員們能力的提升非一蹴可幾，需大量資源、人力投入，方可見成效。今年受疫情影響，募集資源不易，基金會收入減少約二至三成，「在特殊時節裡，謝謝元大文教基金會始終支持唐寶寶，盼望有更多大眾、企業投入，成為他們最有力的後盾。」