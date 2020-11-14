自助餐夾「2菜」100元！他嚇到手抖　內行揭關鍵：不冤枉

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自助餐夾「2菜」100元！他嚇到手抖　內行揭關鍵：不冤枉

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 14:53:06

▲有網友透露，自己去自助餐夾「2樣菜」要價100元，讓他嚇到手抖。而內行一看隨即點出關鍵，認為「價錢貴得不冤枉」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
▲有網友透露，自己去自助餐夾「2樣菜」要價100元，讓他嚇到手抖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
外食族每天最大的煩惱就是「今天午餐（晚餐）要吃啥？」，而自助餐的菜色多元，成為許多人飽餐一頓的首選。有網友就在臉書社團《爆怨2公社》中貼出一張照片透露，自己日前去自助餐夾「2樣菜」，沒想到竟要價100元，讓他嚇到手抖！不過，就有內行網友一看點出關鍵，認為「價錢貴得不冤枉」。
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原PO貼出一張照片表示，自己日前去買自助餐，只夾了「青花椰菜」與「白筍」這2樣菜，但結帳時竟然要100元，而且還不含白飯！這讓他不禁直呼「一定是我吃米不知道米價...嚇了手抖抖」。
▲有網友表示，自己去自助餐夾「2樣菜」，結果竟要價100元，讓他嚇到手抖。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
▲有網友表示，自己去自助餐夾「2樣菜」，結果竟要價100元。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
而菜色曝光，網友紛紛留言「有點貴」、「貴爆，有錢人」、「雖說白筍和花椰菜菜價都不算便宜，但兩樣菜100...有點...」「還好吧！外面隨便炒個一盤青菜都要80、100」、「現在菜真的不便宜啦...」「到市場買回來自己煮就知道貴不貴！」
也有行家一看立刻點出關鍵，直指「這二樣菜都不便宜」、「很會挑，都是現在比較貴的菜」、「白筍一小包80-100，青花菜小小一顆35-45，那你說貴不貴呢？」「白筍一斤180...你夾這樣不少了喔！」「茭白筍很貴，一小袋幾根就80」、「現在不是茭白筍的季節所以貴」。（編輯：許苡晴）
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