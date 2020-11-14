綠委擬修法 國民黨：搶完黨產搶黨徽
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-14 14:44:30
民進黨立委擬針對國徽、黨徽相似為由修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，國民黨今(14)日發布新聞稿，強調「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展的順序，痛批民進黨濫，「不只搶黨產，還要搶黨徽」，濫用職權操作意識形態。
國民黨表示，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯的順序，中國國民黨創建中華民國是一項歷史事實，黨徽的設計更象徵了對當時革命先烈的尊敬與緬懷，民進黨如今竟想透過國會優勢，強行通過修法、逼迫國民黨修改黨徽。「不只搶黨產，還要搶黨徽」，凸顯民進黨動用國家的力量鬥爭在野黨不遺餘力，動員人民納稅錢清算鬥爭已成民進黨慣有的陋習。國民黨指出，中國國民黨創建中華民國是歷史事實，國徽的設計則是依循黨徽而來，民進黨不應顛倒歷史，更不應該試圖以人數優勢，將本用以守護人民的國會殿堂轉變成民進黨的東廠，批評民進黨管不好國家內政，只能掀起意識形態戰場，要求修法禁止國民黨使用黨徽就是意圖顛倒歷史存續順序，不僅顛倒是非，更缺乏民主素養。
國民黨質疑，全面執政的民進黨為何只敢拿在野黨開刀，而不直接提案修改國徽?譴責民進黨立委陳明文、王美惠等17人，提出鬥爭在野黨的政黨法修法提案，就是在濫用職權操作意識形態。新聞來源為Newtalk 新頭殼