影／毒蟲搶白牌車司機未果　平鎮警鳴2槍迅速逮人！

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影／毒蟲搶白牌車司機未果　平鎮警鳴2槍迅速逮人！

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-14 14:49:44

平鎮警方鳴槍逮搶匪
▲平鎮警方追捕犯嫌，最後警網前後包夾，在中壢交流道南下匝道攔下犯嫌車輛，並將車上3名犯嫌壓制在地，順利逮捕歸案。（圖／平鎮分局提供）
桃園市今(14)日清晨發生一起搶案，3名男子打電話叫來白牌車準備行搶司機，事後三嫌駕車逃逸，警方最後在中壢交流道南下匝道順利將3名犯嫌攔下，3嫌因拒絕下車，員警在對空鳴槍兩槍後，3嫌束手就逮，並在車上起出大量毒品及兩面失竊車牌，訊後依竊盜、強盜及毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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平鎮警方表示，這3名男子疑因缺錢花用，竟把歪腦筋動到白牌車司機身上，3嫌先打電話叫車，再以電擊棒脅迫司機交出身上財物，但張姓司機身上沒錢，3嫌隨後搭乘自己的自小客車逃逸，警方獲報後，立即調閱天羅地網監視系統鎖定車號，經過警方攔截圍捕，最後在中壢交流道南下匝道將他們攔下，鳴槍後3嫌才束手就逮。
平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，14日清晨4時許，警方接獲張姓白牌車司機報案，疑遭3名不明男子誘騙至平鎮區振興西路一帶，趁著四下無人，再以電擊棒恐嚇及脅迫張姓司機交出身上財物，但張姓白牌車司機身上沒錢，25歲徐姓、32歲劉姓及16歲劉姓未成年少年隨即下車，由劉姓嫌犯駕駛自己的車輛，載著其他2名同夥逃離現場。

警方獲報後立即展開追捕，根據張姓司機所提供之車輛特徵，再以天羅地網監視器鎖定車號，經過20分鐘的攔截圍捕，巡邏警網在平鎮區延平路發現犯嫌車輛，3嫌拒絕就範竟加速逃逸，犯嫌為逃避警方追逐，甚至衝撞警車，造成一名員警右手遭玻璃劃傷及另名員警頭部輕微腦震盪，員警隨即對空鳴槍2槍警告，喝令犯嫌停車，最後警網前後包夾，在中壢交流道南下匝道攔下犯嫌車輛，並將車上3名犯嫌壓制在地，順利逮捕歸案。

犯嫌落網後，警方除在車上起出大量二級毒品安非他命及毒品咖啡包外，並查扣兩面失竊車牌，據了解，3名毒販因缺錢花用，才搶劫的白牌車司機財物，但因司機身上沒錢作罷。

▲桃園市警察局局長陳國進得知英勇負傷緝匪時，亦率刑大副大隊長許木生至北勢派出所慰問，並要求溯源除惡務盡。（圖／平鎮分局提供）
▲桃園市警察局局長陳國進得知英勇負傷緝匪時，亦率刑大副大隊長許木生至北勢派出所慰問，並要求溯源除惡務盡。（圖／平鎮分局提供）
桃園市警察局局長陳國進得知英勇負傷緝匪時，亦率刑大副大隊長許木生至北勢派出所慰問，並要求溯源除惡務盡。全案訊後除依竊盜、強盜及毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦外，並持續深入毒品來源及流向，以釐清案情。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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