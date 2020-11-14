疫情後新趨勢 5成民眾想嘗試遠距工作
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-14 14:38:12
受到新冠肺炎疫情肆虐全球影響，遠距工作、在家工作或是數位遊牧民族類型的工作，對許多人來說，有著愈來愈大的吸引力。根據 Airbnb 委託全球市場調查和數據分析公司 YouGov 製作的「數位遊牧民族調查」指出，台灣因疫情控制得宜，不到2成民眾曾經遠距工作，但有超過5成民眾，想要嘗試從事這種類型的工作。
這份調查指出，受到疫情影響，亞太有許多國家中，有超過5成的受訪者正在「在家工作」。由於台灣疫情控制得宜，相較泰國（34%）、紐西蘭（34%）、澳洲（33%）與韓國（31%）都有超過3成的民眾曾經在家工作，台灣曾遠距工作的受訪者只有不到2成（16%）。不過，有超過半數（51%）的台灣民眾對於遠距工作這種工作型式很有興趣，以年齡層來分析，最希望能夠遠距工作的年齡層，是現年24到39歲的「千禧世代」，而23歲以下的「Z世代」，則可能因為多數尚未踏入職場，僅有36%希望未來能夠遠距工作。
從工作地點來分析，有超過3成的民眾想在幽靜鄉村（35%）或海岸（30%）生活加工作。而台中，則是目前國內民眾最想定居的遠距工作城市，其次為花蓮（26%）、台北（23%）、台東（20%）與台南（17%）。若與受訪者的年齡交叉分析，可以發現Z世代的優先選擇集中在台北（39%）、台中（37%）、高雄（27%）等大城市，現年40到55歲的X世代則偏好花蓮（31%）、台東（23%），嬰兒潮世代也有不少選擇澎湖、南投等地，呼應他們想要貼近自然的偏好。