桌球／男子世界盃　林昀儒過頭關8強戰中國球王

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桌球／男子世界盃　林昀儒過頭關8強戰中國球王

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-14 14:47:52

Lin Yun-Ju
▲2020男子世界盃，林昀儒挺進8強，將對決現任球王中國樊振東（圖／美聯社／達志影像）
2020男子世界盃在山東威海舉行，世界第7我國桌球好手林昀儒，因列第5種子免戰小組賽，今(14)日在16強首度現身，和世界第16、德國Patrick Franziska鏖戰59分鐘後，林昀儒以4:2收下對戰2連勝，下役將對決現任球王中國樊振東。
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林昀儒今天的對手Franziska是德國第3男單，此前兩人僅交手1次，在去年T2鑽石賽新加坡站，最終由林昀儒以4:2獲勝。
今天首局雙方就戰得激烈，打到丟士(Deuce)才分出勝負，林昀儒連拿2分先馳得點，接著互有往來2:2平手，關鍵第5局林昀儒把握機會拿下搶先聽牌。

第6局，林昀儒主動出擊，強勢掌握比賽節奏，讓對手頻頻發生失誤，終場以15:13、8:11、11:7、8:11、11:6、11:2獲勝，收下8強門票。

賽後，林昀儒表示，「這麼多個月第一次出來比賽，很開心可以拿下，一開始有點懵、有點頓，後面調整過來。」
對面Franziska，林昀儒表示，「之前有打過一次，但去年才算熟悉，前三板我一定要先下手，一開始有點猶豫，後面才放得開，還是要把自己的特色打出來。」
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