說要全美派發疫苗「但不給紐約」　州長隔空怒嗆川普

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說要全美派發疫苗「但不給紐約」　州長隔空怒嗆川普

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-14 14:55:12｜update2020-11-14 15:06:43

▲美國總統川普揚言不把疫苗派發給紐約州，因為州長出於政治考量，不願信任川普政府及其提供的疫苗。對此紐約州長古莫則反擊，說人民真正不相任的對象是川普，怕白宮是為了政治目的才加速疫苗的研發及批准程序；為了保護州人民安全，成立獨立疫苗審查小組並沒有不對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普揚言不把疫苗派發給紐約州，指控州長出於政治考量，不願信任川普政府及其提供的疫苗。對此紐約州長古莫則反擊，說人民真正不相任的對象是川普，怕白宮是為了政治目的才加速疫苗的研發及批准程序；為了保護州人民安全，成立獨立疫苗審查小組並沒有不對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普當地時間 13 日於白宮玫瑰園發表講話，聚焦於新冠肺炎疫情，聲稱疫苗最快明年 4 月就能在全國普遍供應，但因為在語句裡特別加註「除了紐約州」，再度引爆他與州長古莫( Andrew Cuomo )之間的衝突；古莫在川普防疫簡報後不久即接受外媒訪問，痛批川普草菅人命，還強調美國人對製藥公司的信賴遠高於對川普的信任。
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綜合《 CNN 》等外媒報導，川普在白宮玫瑰園的防疫簡報會上，指控古莫出於政治考量，不願信任疫苗來源，也不信任白宮和川普政府，對此他感到十分痛心，揚言「不會將疫苗交給紐約」，反正古莫也不會馬上為人民施打，直到古莫讓聯邦政府知道他何時會準備好接受疫苗並獲得授權。對此古莫則駁斥，說川普的話完全是錯誤的。
古莫表示，由於人民對新冠疫苗的接種仍存在疑慮，所以待美國食品藥品監督管理局( FDA )批准後，紐約州就會成立獨立的疫苗審查小組，審查過後盡快提供疫苗給民眾：「這樣我就可以對紐約人民交代，我知道他們心存疑慮，但我們有個獨立小組對疫苗進行了審查，也能保證這是安全的，施打不會有問題。」

古莫強調，美國人不是不相信輝瑞等公司研製的疫苗，他們不相信的是川普以及政治力量介入疫苗研發一事，川普的舉動讓很多人質疑，白宮是否出於政治目的，才試圖趕在大選前加快批准程序，而忽略過程可能有的風險及瑕疵，所以紐約州才決定獨立審查疫苗，並非是出於政治因素，也不代表紐約州就不需要被分配疫苗。

古莫也聲稱，過去 4 年，他與川普一向不合，加上紐約州檢察官著手調查川普是否有稅務詐欺等行為，導致川普一直對紐約很有意見，還將美國的醫療過程政治化：「他試圖霸凌人民、霸凌州長，他利用政府作為報復手段，但我不會讓一個霸凌者左右紐約的人民。」

除了紐約州，加州、華盛頓州、奧勒岡州和內華達州也已陸續組成疫苗數據獨立審查小組，命本州的專家審查所有獲得聯邦政府批准的疫苗，等確實通過安全性驗證後再提供給大眾。

在這之前，古莫也曾表示，擔心川普政府的疫苗分配計畫不夠完善，依靠私人連鎖機構分發將會使進度十分緩慢，而且會讓弱勢社區，如有色人種的配額不成比例，難以獲得疫苗。
 
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