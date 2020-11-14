說要全美派發疫苗「但不給紐約」　州長隔空怒嗆川普

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古莫表示，由於人民對新冠疫苗的接種仍存在疑慮，所以待美國食品藥品監督管理局( FDA )批准後，紐約州就會成立獨立的疫苗審查小組，審查過後盡快提供疫苗給民眾：「這樣我就可以對紐約人民交代，我知道他們心存疑慮，但我們有個獨立小組對疫苗進行了審查，也能保證這是安全的，施打不會有問題。」
古莫強調，美國人不是不相信輝瑞等公司研製的疫苗，他們不相信的是川普以及政治力量介入疫苗研發一事，川普的舉動讓很多人質疑，白宮是否出於政治目的，才試圖趕在大選前加快批准程序，而忽略過程可能有的風險及瑕疵，所以紐約州才決定獨立審查疫苗，並非是出於政治因素，也不代表紐約州就不需要被分配疫苗。
古莫也聲稱，過去 4 年，他與川普一向不合，加上紐約州檢察官著手調查川普是否有稅務詐欺等行為，導致川普一直對紐約很有意見，還將美國的醫療過程政治化：「他試圖霸凌人民、霸凌州長，他利用政府作為報復手段，但我不會讓一個霸凌者左右紐約的人民。」
除了紐約州，加州、華盛頓州、奧勒岡州和內華達州也已陸續組成疫苗數據獨立審查小組，命本州的專家審查所有獲得聯邦政府批准的疫苗，等確實通過安全性驗證後再提供給大眾。
在這之前，古莫也曾表示，擔心川普政府的疫苗分配計畫不夠完善，依靠私人連鎖機構分發將會使進度十分緩慢，而且會讓弱勢社區，如有色人種的配額不成比例，難以獲得疫苗。
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