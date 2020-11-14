新試劑揪確診！台女自菲國入境 搭高鐵返家途中才知中鏢
新試劑揪確診！台女自菲國入境 搭高鐵返家途中才知中鏢
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-14 15:08:05｜update2020-11-14 16:02:58
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增3名境外移入新冠肺炎確診個案，其中案599為40多歲本國籍女性，今（2020）年2月赴菲律賓探親，10月29日返台，入境至今無症狀，進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性。但為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性（Ct值33），而個案是在檢疫期滿搭高鐵返家途中才接獲陽性通知，最後被救護車載回醫院。
指揮中心發言人莊人祥說明，案599是前一晚檢驗為陰性，第2天一早又變陽性，在檢疫期滿返家途中接獲陽性通知，有3個多小時時間在外。她先搭乘防疫巴士，巴士為40人座，實際只有6名乘客，並採梅花座方式，全程大家都有戴口罩。後來，案599搭上高鐵，隔壁沒人坐，也全程戴口罩，到站前接獲陽性通知，雖然有跟1名家屬碰面，但兩人都有戴口罩，最後個案由救護車送回醫院。莊人祥表示，由於經調查個案座位旁無其他乘客，亦無與他人交談，加上個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。
至於此確診個案初檢為弱陽性，再次檢驗為陰性，第3次檢驗才確診，這是否代表以後會改用新試劑？莊人祥表示，在實驗室對弱陽性用不同檢驗試劑及不同機器就有不同結果，加上用的又是重抽的檢體，還有重抽核酸檢驗步驟也許也是關鍵，所以不是因新試劑會比較好，應該是說像這種弱陽性，不同試劑、不同機器及不同作法，都有可能造成陰陰陽陽，可能前2次就是較偏向實驗試無法避免偽陰性的情況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。